‘Goede buitenverlichting helpt bij veilig wonen’

GRONINGEN – Buitenverlichting is niet alleen sfeervol, maar het vergroot ook nog de veiligheid. Lees hier hoe een goede buitenlamp helpt bij veilig wonen.

Goede buitenverlichting rondom het huis zorgt voor een mooie presentatie van het huis en een goede sfeer. Met verlichting kunnen we bepaalde elementen van ons huis of onze tuin letterlijk en figuurlijk uitlichten. En dat kan op allerlei manieren en in allerlei stijlen, denk aan klassieke of moderne verlichting, grote of kleine lampen en staande lampen of bijvoorbeeld verlichting in de vorm van een sliert of slinger. Er is volop keuze in type buitenverlichting voor bij je huis of tuin.

Goed licht, goed zicht

Naast dat buitenverlichting natuurlijk erg sfeervol is, biedt het ook gemak. Want een tuin zonder verlichting is niet erg handig. Goed licht zorgt namelijk voor goed zicht. Wie bijvoorbeeld in de avond of tijdens een zomernacht door een tuin loopt zonder buitenverlichting, ziet zelf geen hand voor ogen en kan gemakkelijk struikelen over planten, stenen of andere voorwerpen. Natuurlijk kun je een zaklampje of mobiele telefoon gebruiken om je weg door de tuin te vinden, maar dan moet je hopen dat de buren de politie niet bellen. Want zoiets kan er namelijk behoorlijk verdacht uitzien.

Verlichting in de tuin zorgt ervoor dat je altijd ziet waar je loopt. Je zou dus kunnen zeggen dat goede buitenverlichting de veiligheid vergroot. Maar het hangt daarbij natuurlijk wel af van waar en hoe de lampen zijn geplaatst en welk type verlichting je kiest. Lampen die weinig licht geven of aan de buitenkant van de tuin hangen zijn bijvoorbeeld minder behulpzaam dan lampen die meer licht geven en op of langs het voetpad zijn gemonteerd. Op die manier kun je de looproute namelijk goed volgen.

Gevoel van veiligheid

Naast dat buitenverlichting de tuin en directe omgeving van je huis voor jezelf veilig maakt, geeft dit type verlichting ook een gevoel van veiligheid. Met verlichting in en rond het huis, geef je ongenodigde gasten namelijk het idee dat er altijd wel iemand aanwezig is. Wie iets van plan is, staat bovendien meteen zelf ook in de spotlight en denkt daarom wel twee keer na. Goede buitenverlichting is dus ook een investering in de veiligheid van je huis, tuin of winkel.

Wanneer je buitenlampen gaat monteren om inbraak tegen te gaan, is het belangrijk om over de plekken na te denken. Inbrekers zullen meestal proberen om via de deur of via ramen binnen te dringen. Als je buitenverlichting monteert, doe dat dan onder andere op die plekken. Daarnaast kun je kiezen voor buitenlampen met een sensor, waardoor de lamp automatisch aanspringt wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Dit schrikt niet alleen af, maar kost bovendien ook minder stroom. Op deze manier vergroot buitenverlichting het gevoel van veiligheid.

Foto: suzukii xingfu/Pexels