Goossens opent woonwinkel in Groningen

GRONINGEN – Het is een feit: Goossens wonen & slapen heeft onlangs haar deuren geopend in Groningen. Aan de Roskildeweg kunnen woonshoppers nu terecht in de 6000m2 tellende inspiration store, waar zij zich kunnen laten inspireren door de unieke collectie woon- en slaapmeubels en bijpassende accessoires. Samen met een adviseur gaan zij op zoek naar een persoonlijk interieur voor het ervaren van meer woongeluk in hun eigen omgeving.

Uniek meubelaanbod

Wie de roltrap naar de eerste verdieping neemt, wordt ondergedompeld in een waanzinnige woon- en slaaparea. Het retailbedrijf heeft hier – na maanden van verbouwing – het allernieuwste winkelconcept gerealiseerd. De unieke Goossens-collectie wordt er gepresenteerd in diverse zones en studio’s en ook is er plaats voor diverse shop-in-shops waar de items van externe merken zijn getoond. Aan de hand van een plattegrond die klanten ontvangen, wordt duidelijk waar wat zich precies bevindt. Zo kan men zijn of haar eigen shoproute bepalen. Aan het einde van die route bevindt zich de accessoireshop. Alle items die hier staan kunnen klanten direct meenemen. Zo genieten zij diezelfde avond al van een mini make-over in hun eigen huis.

Persoonlijk interieur

Woonshoppers met specifieke wensen kunnen gebruik maken van gratis advies van opgeleide adviseurs en hebben de mogelijkheid hun meubels zelf te personaliseren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zelf de uitvoering, het materiaal en de kleur van het meubel bepalen. Pas als de klant tevreden is, is Goossens dat ook. Zo maakt Goossens ultiem woongeluk mogelijk.

Digitale communicatie

Om erachter te komen welke mogelijkheden een meubel biedt, kunnen klanten een QR-code scannen die op iedere prijskaart te vinden is. Sowieso speelt digitale communicatie in deze winkel een grote rol. Want ook via digitale schermen wordt diverse productinformatie gegeven. Zijn de favoriete meubels inmiddels gevonden, dan kan een adviseur deze voor hen bestellen. Maar indien gewenst kunnen ze ook zelf aan de slag met hun order in de Green Room, een ruimtelijke plek gestyled met planten die zich midden in de winkel bevindt. Daar zijn enkele computers beschikbaar waarbij klanten direct toegang hebben tot het totale online-assortiment en hun verlanglijstje. Hiermee wordt het bestelproces versnelt. Uiteraard onder het genot van koffie met wat lekkers dat verkrijgbaar is aan de bar.

Filiaal nr. 20

Bart Goossens, algemeen directeur, is erg trots op het 20e Goossens-filiaal. “Ik ben enorm blij dat we nu ook in het noorden van het land de woon- en slaapwensen van klanten kunnen vervullen. Deze Goossens inspiration store overtreft alle verwachtingen. Ik kan met recht zeggen dat dit de mooiste interieurwinkel van het Noorden is! Wij willen onze klanten optimaal bedienen en hun interieur veranderen in een fijne omgeving waarin zij volop van het leven kunnen genieten. Met een landelijke dekking van noord tot oost tot zuid tot west, winkels in België en een webshop die 24/7 bereikbaar is, slagen wij daar goed in.”

Over Goossens

Goossens wonen & slapen is een zeer gerenommeerde en ambitieuze speler binnen de branche wonen en slapen. Meer dan 600 Goossens-medewerkers werken iedere dag hard om het woongeluk van klanten te vergroten. De retailer denkt na over een duurzame toekomst, en zet stappen om zichzelf in 2030 de meest duurzame retailer in de woonbranche te mogen noemen. Bovendien wordt het bedrijf hoog gewaardeerd bij het publiek, vooral om de eigen Goossens-collectie en de geleverde service die zij in eigen hand houdt. Onlangs won het nog de Retailer of the Year-award voor Beste webshop in de categorie ‘slapen’. Het Nederlandse familiebedrijf, waarvan het servicekantoor en distributiecentrum is gevestigd in Veghel, bestaat al sinds 1954.

Foto: Goossens