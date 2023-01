Groningen vorig jaar populairste provincie onder huizenzoekers

GRONINGEN – De provincie Groningen was vorig jaar de meest populaire provincie onder potentiële huizenkopers. Dat blijkt uit berichtgeving gebaseerd op cijfers van huizenplatform Funda.

Dat Groningen de mooiste provincie van Nederland is, wisten we natuurlijk al lang. Maar blijkbaar zijn meer mensen zich daar bewust van geworden. Op Funda werd er in 2022 namelijk het vaakst gezocht naar een huis te koop Groningen. Dat melden verschillende media op basis van cijfers van de huizensite waarop vorig jaar maar liefst 840 miljoen zoekopdrachten in totaal zijn gedaan. Ook het maximumbedrag waarop gezocht werd, steeg met een ton ten opzichte van het jaar ervoor.

Groningen het meest in trek

Hoewel de meeste woningen in 2022 te koop stonden in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland, waren dat niet de provincies waar men het meest op heeft gezocht. Een huis kopen in Groningen blijkt onder huizenzoekers het meest in trek. Hoe dat komt? Wellicht komt dit door de mooie natuur, de gemoedelijke sfeer en de rust en ruimte die onze provincie te bieden heeft. Of wellicht heeft men tijdens de vakantie in eigen land vanwege de lockdown dan toch eindelijk de schoonheid van het Noorden ontdekt.

Naast Groningen waren namelijk ook Friesland en Drenthe populair. Het meest bekeken huis van vorig jaar stond zelfs in het Friese dorp Dronryp. Het betrof een voormalig boswachtershuisje dat geen aansluiting op nutsvoorzieningen had en alleen per boot bereikbaar was. Klaarblijkelijk trok het huisje van 50 vierkante meter in deze omgeving veel aandacht. En onder al die geïnteresseerden zat ook een koper, want de woning is inmiddels verkocht. De meest populaire plaatsen qua zoekopdrachten waren Amsterdam, gevolgd door Den Haag en Rotterdam.

Energielabel

Wat verder opviel aan de zoekopdrachten van potentiële huizenkopers, is dat zij vaker dan voorheen het filter energielabel hebben gebruikt. Het filteren op het energielabel van een huis werd maar liefst 142 procent vaker gebruikt dan in 2021. Daarbij werd er voornamelijk gezocht naar label A, maar men had ook interesse in energielabel B en C. Dat is vooral een gevolg van de energiecrisis die de prijzen van stroom en gas tot recordhoogte heeft gedreven. Met de torenhoge prijzen kost een slecht geïsoleerd huis al gauw honderden tot duizenden euro’s extra per jaar.

Verder blijkt dat visgraatvloeren weer helemaal terug zijn van weggeweest. Daar werd in Amsterdam namelijk veel naar gezocht, net als op woonboten en loften. En wat waren de meest gezochte termen in Groningen? Daar bleek men vooral te zoeken op beleggingspand, onttrekkingsvergunning en student.

Foto: Ildigo/Pixabay