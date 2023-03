‘Groningers kozen afgelopen jaren voor een nieuwe keuken’

GRONINGEN – Een groot aantal Groningers koos er de afgelopen jaren voor, om de keuken in huis te laten vervangen of op te knappen. Dit past bij het landelijke beeld wat aanbieders van keukens, zoals Nieuwenhuis Keukens, zien.

Het is flink aanpoten om de bestelde keukens enigszins op tijd bij de consument in huis te kunnen plaatsen. Mensen lijken als gevolg van de uitbraak van de pandemie meer spaargeld te hebben opgebouwd, wat gebruikt kan worden voor aanpassingen in en rondom hun woning. Daarbij zijn we als gevolg van het hybride werken steeds meer thuis, wat maakt dat men de eigen woning meer is gaan waarderen. Denk alleen al aan de koffie thuis; vaak veel smaakvoller dan de koffie uit de automaat op kantoor. Niet alleen de keuken werd hierbij vaak opgeknapt; ook de tuin en bijvoorbeeld badkamer werden door een groot aantal Nederlanders onder handen genomen in de afgelopen twee tot drie jaar.

Rol van de keuken in woningen door de jaren heen veranderd

Kijkend naar de trends op het gebied van keukens valt op, dat de rol van de keuken binnen woningen door de jaren heen veranderd is. Waar de keuken voorheen uitsluitend gebruikt werd voor het bereiden van het ontbijt, de lunch of het avondeten, is het tegenwoordig een sociale ruimte binnen veel huizen. Dit wordt gefaciliteerd door de kookeilanden waarvoor men vaker kiest, waarvan een kleine bar onderdeel uitmaakt. Terwijl je partner of kinderen aan de bar vertellen over hun dag, bereid jij het eten voor. Niet alleen op een doordeweekse dag biedt zo’n bar in de keuken voordelen; denk ook aan de weekenden waarin je eters ontvangt. Niets is vervelender dan zelf in de keuken te moeten staan, terwijl de rest van het gezelschap in de woonkamer bijpraat. Met een bar in de keuken ben je betrokken bij het gesprek.

Keukens met natuurlijke materialen populair

Huishoudens die voor een nieuwe keuken in huis kiezen, voorzien deze tegenwoordig vaak van natuurlijke materialen. Een landelijke keuken met robuuste houten kasten past goed bij het karakter van de typische, knusse woningen op het Groningse platteland. De houten keukenkasten vallen goed te combineren met een wat dikker model betonnen keukenblad. Doordat zo’n keukenblad van beton niet altijd volledig egaal is, krijgt de keuken een speels tintje. Naast deze landelijke keukens, winnen ook design keukens aan populariteit. In dit geval kiest men voor natuurlijke materialen als graniet, composiet of bijvoorbeeld een keukenblad voorzien van marmer(look) in combinatie met hoogglans kastwerk.

Afzuiging verwerkt in de kookplaat

Binnen een moderne keuken wordt er volgens Nieuwenhuis Keukens vaak voor een afzuigsysteem gekozen, welke in de kookplaat verwerkt zit. Er zijn verschillende producenten die deze systemen aanbieden, waarvan Bora een goed voorbeeld is. De keuze voor zo’n kookplaat biedt verschillende voordelen. Denk bijvoorbeeld aan het feit, dat de keuken niet langer voorzien is van een lelijke, grove afzuigkap aan de wand of het plafond. Voor veel mensen vormt zo’n afzuigkap een doorn in het oog. Het weglaten van de afzuigkap zorgt er daarnaast voor dat de ruimte veel groter lijkt; gebruik de ruimte waar voorheen een afzuigkap hing voor een leuk rekje met verse kruiden!

Keuken met verschillende slimme apparaten

Niet alleen een moderne kookplaat met geïntegreerde afzuiging is volgens Nieuwenhuis Keukens populair onder Groningse huishoudens. Ook lijkt men steeds vaker voor slimme keukenapparatuur te kiezen; apparaten die verbonden kunnen worden met een app op je smartphone of tablet. Het maakt het mogelijk de vaatwasser of bijvoorbeeld oven op afstand in te schakelen. Terwijl jij onderweg naar huis bent, wordt de oven thuis alvast voorverwarmd. Zo kun je direct aan de slag met de bereiding van het avondeten als je thuis aankomt.

Foto: Max Rahubovskiy/Pexels