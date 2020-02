Groningse makelaar laat klant zelf courtage bepalen

GRONINGEN – De Groningse makelaar Ben-S.nl laat de woningverkoper voortaan zelf de courtage bepalen die aan de makelaar wordt betaald.

Woningeigenaren die nu hun huis in de verkoop zetten bepalen zelf hun courtage. Een gewaagde zet van de makelaar. Er wordt weliswaar een minimum van €1.800 gehanteerd, maar daarna bepaalt de woningverkoper zelf welk percentage de makelaar gegund wordt. Dit kan alles tussen de 1,2% en 2,2% van de verkoopsom betekenen.

“Een spannende actie inderdaad,” aldus NVM-makelaar en eigenaar Ben Schuitema. “Maar hiermee maken we het verkopen van een woning wel toegankelijker en betaalt de klant nooit meer dan wat hij of zij passend vindt. We verwachten hiermee meer mensen over de drempel te kunnen trekken hun woning in de verkoop te zetten, meer aanbod in Groningen is hard nodig.”

Woningaanbod Groningen

Nog nooit is er een periode geweest waarin er zo weinig huizen in de stad te koop stonden. Groningen heeft een nog groter woningtekort dan Amsterdam. Dit komt onder andere omdat de bevolking groeit en mensen zijn ook terughoudender geworden om hun woning te verkopen. Ze zijn bang dat ze niks kunnen terugkrijgen voor een redelijke prijs. Echter zijn ze door de historisch lage hypotheekrente vaak veel goedkoper uit wanneer ze verhuizen naar een ander huis.

Startersmarkt

Het tekort aan woningen is helemaal voelbaar op de startersmarkt. Naar starterswoningen is enorm veel vraag. Per bezichtiging komen er gemiddeld twintig belangstellenden op af. Met name stellen tussen de 25 en 35 jaar en ouders die woonruimte zoeken voor hun studerende kinderen. Ook hier speelt Schuitema op in. Middels samenwerking met een hypotheekadviseur treedt Ben-s.nl op bij de aankoop van een woning. Deze startersdeal helpt jonge stellen er tussen te komen.

Foto: Ben-S.nl