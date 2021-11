Haal het meeste uit je zonnepanelen met deze tips

GRONINGEN – Zonnepanelen zijn een goede investering voor wie wil besparen op de energiekosten en met deze tips haal je een nóg hoger rendement.

Met de winter in aantocht en de recente explosieve stijging van de gasprijzen is het verduurzamen van je woning geen slecht idee. Naast allerlei isolatiemaatregelen lijkt ook de installatie van zonnepanelen een goede investering om de energiekosten te drukken. Want door de opbrengst van zonnepanelen vooraf uit te rekenen, zou deze rekening wel eens fors omlaag kunnen. In tegenstelling tot de gasprijzen is de prijs voor stroom namelijk nog altijd een stuk goedkoper.

Kies de juiste prijs-kwaliteitverhouding

Wie zonnepanelen op het dak van zijn of haar woning wil laten plaatsen, doet er verstandig aan om zich allereerst goed te laten informeren door een of meerdere specialisten. Er zijn vandaag namelijk tal van soorten zonnepanelen met elk hun eigen kwaliteit. Laat daarom eerst uitrekenen hoeveel stroom het huishouden nodig heeft en hoeveel je daar zelf van zou willen opwekken. Zoek hier vervolgens een type zonnepaneel bij dat past qua vermogen. Let ook op het terugleververmogen.

Vergroot de opbrengst van de panelen

Het is niet alleen belangrijk om te letten op de kwaliteit van de zonnepanelen, maar ook op dat van de omvormer. Een omvormer zet opgewekte energie om in bruikbare stroom en regelt ook de optimale spanning. De omvormer heeft daardoor dus grote invloed op de opbrengst en kan deze aanzienlijk vergroten. Je hebt keuze uit drie typen omvormers, namelijk de zogeheten string omvormer, een string omvormer met power optimizers of een micro omvormer zoals de Enphase omvormer.

Standaard worden zonnepanelen gekoppeld via een string omvormer, maar dit heeft als nadeel dat wanneer er één zonnepaneel slecht(er) presteert alle andere panelen dat ook zullen doen. Zie het als kerstverlichting waarbij alle lampjes in de boom uitgaan als er slechts eentje defect is. Bij een string omvormer die voorzien is van power optimizers en bij micro omvormers werkt dat anders. Deze beide omvormers hebben daarnaast een langere levensduur, een hoger rendement en verbeterde veiligheid.

Minimale kosten, maximaal rendement

Zoals te lezen valt is jezelf informeren en laten adviseren erg belangrijk voordat je overgaat tot de aanschaf van zonnepanelen. En wanneer deze vervolgens gekocht zijn, zorgt een vakkundige installateur met een juiste installatie voor minimale kosten en maximaal rendement. Let bij het uitzoeken van een installatiebedrijf daarom goed op de certificaten, zoals de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA), de Zonnekleur Installateur, InstallQ en Kiwa. Dan zul je nog lang en optimaal kunnen genieten van je zelf opgewekte stroom!

Foto: ulleo/Pixabay