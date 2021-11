Harmonicadoek, de sfeervolle zonwering voor buiten

GRONINGEN – Harmoncia schaduwdoek en de pergola, a match made in heaven.

Harmonicadoek, of harmonicaschaduwdoek is een sfeervolle zonwering voor buiten. Harmonicadoeken zijn erg geschikt als pergola zonwering. Via een katrolsysteem is het heel eenvoudig om zonlicht compleet of deels te filteren. Zo kun je bijvoorbeeld tijdens het ontbijt van de eerste zonnestralen of van halfschaduw genieten, en sluit je op het warmst van de dag het doek volledig voor aangename momenten in de schaduw.

Trendy zonwering

Schaduwdoeken zijn een trendy en doeltreffende manier om met een overkapping schaduw te creëren. De voordelen spreken voor zich:

De constructie is hangend, dus nooit meer last van een parasolvoet die in de weg staat;

met schaduwdoek kunnen grote schaduwvlakken gecreëerd worden;

tot 95% uv-blokkering, dit is meer dan bij een parasol;

naast sterk uv-werende schaduwdoeken (ook in lichtdoorlatende kwaliteit), zijn er ook scheurvaste en waterdichte schaduwdoeken die u een lente- en zomerseizoen buiten kunt laten hangen.

Zonwerend, decoratief en flexibel instelbaar

Harmonica schaduwdoeken hebben nog een extra eigenschap. Harmonicadoeken, ook wel pergola zonwering genoemd, bieden een perfecte weersbescherming in zon en regen mét behoudt van flexibel instelbare standen. Dat betekent nooit meer kiezen tussen wél of geen schaduw. Harmonicadoeken laten zich naar wenst open en dicht schuiven en alles daartussenin.

Lamel harmonica schaduwdoek, dé match voor de pergola

Een loungehoek met pergola is voor mens en huisdier als snel het meest geliefde hoekje van de tuin. Maar wat te doen wanneer de zon te fel is, of wanneer je ook van het buitenleven in eigen tuin wilt genieten op minder mooie dagen? Dit kan door de pergola compleet te maken met harmonicadoek.

Genieten van onbelemmerd uitzicht naar de (sterren)hemel of overdag wat zon pakken? Dan schuif je het doek eenvoudigweg helemaal open. Wanneer de wind je favoriete loungeplek te veel afkoelt, je liever van de schaduw wilt genieten of wanneer er een zomers buitje valt, schuif je het harmonicadoek eenvoudig dicht. Daarmee blijf je niet alleen zelf droog, maar ook het tuinmeubilair.

Harmonicadoek maakt de pergola compleet, wil je meer weten over harmonica schaduwdoek, klik dan door naar de pagina over lamellen-harmonicadoek van ZONZ, of kom meer te weten over deze veelzijdige schaduwdoeken via onderstaande veelgestelde vragen over harmonicadoek. Of kijk voor meer inspiratie op de website van ZONZ.

Wat is lamellen harmonicadoek precies?

“Dit type schaduwdoek heeft over de hele lengte van het doek op onderling gelijke afstand lamellen die in het doek verwerkt zijn. De uiteinden van de lamellen zijn verbonden met een bewegingsmechanisme. Dit maakt het mogelijk om het doek helemaal of gedeeltelijk te openen.”

Is harmonicadoek uv-werend?

“Er zijn verschillende typen doek die voor harmonicadoek gebruikt worden. Onze kwaliteit harmonicadoeken biedt tot 95% bescherming tegen schadelijke uv-stralen.”

Kan ik kiezen voor waterafstotend harmomicadoek?

“Zeker. Harmonicadoek is leverbaar in zowel waterdoorlatende en als waterafstotende kwaliteit.”

Kan ik kiezen voor standaardmaten harmonicadoek?

“Ja. Welke deze zijn lees je op onze pagina ‘Standaard lamellen harmonicadoeken’.”

Kan ik kiezen voor maatwerk harmonicadoek?

“Ja, dat kan. ZONZ is gespecialiseerd in maatwerk harmonicadoeken. Deze zijn leverbaar in verschillende kleuren en doekkwaliteiten, zoals: waterdoorlatend of waterafstotend doek. Alle informatie hierover vind je op onze pagina: ‘Maatwerk harmonicadoek’.”

Kan ik bij ZONZ harmonicadoek inclusief pergola bestellen?

“Dit kan zeker. Bij ZONZ kun je kiezen voor een stabiele, maar toch lichtgewicht aluminium pergola. Je hebt keus uit een vrijstaande pergola of een aanbouwpergola. Het model voor een vrijstaande pergola bestaat uit 4 staanders compleet met hoekstukken. Het aanbouwframe heeft twee staanders. Alle onderdelen zijn op maat voorbewerkt. Het bijpassende doek wordt geleverd inclusief verbindingselementen en bevestigingsmaterialen. De montage is dankzij de voorbewerking en een heldere gebruiksaanwijzing voor de meeste mensen dan ook geen probleem.”

Foto: ZONZ