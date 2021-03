Het aantal hypotheekaanvragen piekt door oversluiten

GRONINGEN – De afgelopen maand werden opnieuw veel hypotheekaanvragen gedaan. Met name door oversluiters die willen profiteren profiteren van de gedaalde hypotheekrente.

Hét moment om de lage rente lang vast te zetten?

Het Hypotheken Data Netwerk (HDN), dat samenwerkt met vrijwel alle grote geldverstrekkers, kwam uit op 45.000 hypotheekaanvragen in februari. Dit is ruim 10% meer dan dezelfde periode vorig jaar. De stijging van het aantal hypotheekaanvragen is met name te danken aan huizenbezitters die de hypotheek oversluiten. Daartoe aangemoedigd door de extreem lage hypotheekrente. Deze was al laag, maar daalde in februari nog eens verder naar gemiddeld 1,5%.

Ook is er het vooruitzicht dat deze bodemrentes mogelijk niet lang meer beschikbaar zijn. Wereldwijd lopen de marktrentes op, waardoor banken minder gunstig geld kunnen inkopen om uit te lenen. Dit kan een laatste zetje zijn om nu de lage hypotheekrente voor een lange periode vast te zetten. In de meeste gevallen kiest de oversluiter dan ook voor een lange rentevast periode van 20 jaar.

Ruimte om overwaarde op te nemen

Ook het aandeel tweede hypotheken zit in de lift. Het aantal hypotheekaanvragen, bijvoorbeeld om een verbouwing te financieren, stijgt al vijf maanden op een rij. Dit blijkt uit dezelfde cijfers van HDN. Door de huizenprijsstijging van de afgelopen jaren staan veel huizenbezitters momenteel ‘op winst’, oftewel zij hebben overwaarde. Dit biedt ruime mogelijkheden om de hypotheek te verhogen. En door de lage hypotheekrente is de impact op de maandlast beperkt.

Maar er zijn meer manieren om een verbouwing te financieren, bijvoorbeeld met een lening naast de hypotheek. Ook daarvan is de rente recent gedaald. En met de lange looptijd en de mogelijkheid tot renteaftrek, benaderen de maandlasten de hypotheek. Bij een leensom tot 25.000 euro is consumptief geld lenen vaak voordeliger omdat geen afsluitkosten worden gevraagd. Maar let op: geld lenen kost geld.

Foto: AlexanderStein/Pixabay