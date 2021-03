Het voorjaar lonkt, tijd voor de tuin(meubelen)

GRONINGEN – Als het zonnetje schijnt voel je meteen de toenemende kracht, de lente komt eraan! Je mijmert over eindeloos lange avonden in je met groen omgeven tuin, luierend in je favoriete tuinstoel. En het voorjaarsseizoen dient zich al bijna aan, dus dat vraagt om een nadere inspectie van jouw tuinmeubelen.

Aluminium tuinmeubelen

Een kijkje in jouw garage of schuur en je ziet het al; jouw tuinset is aan vervanging toe. Heb je weleens gedacht aan aluminium tuinmeubelen? Veel mensen kiezen voor dit materiaal, omdat het een moderne look heeft en licht en sterk is. Het is gemakkelijk te onderhouden en het framewerk is voorzien van een coating, wat jouw tuinset krasvrij en stootvast maakt. Je hebt de keuze uit klassieke verstelbare aluminium stoelen, maar er zijn ook stapelbare stoelen of zelfs een loungeset aluminium.

Praktisch en duurzaam

Wat ook praktisch is van aluminium, is het feit dat het duurzaam is. Tuinmeubelen van aluminium worden bij de productie namelijk gereinigd, geanodiseerd en afgewerkt met een poederlak. Dankzij de unieke eigenschappen van het materiaal is aluminium sterk, slijtvast en bestendig tegen corrosie (aantasting van metalen). Je loungeset kan daardoor dus zelfs tijdens de wintermaanden buiten blijven staan. Maar als je wenst kun je je loungeset ’s winters ook afdekken met een zogeheten aerocover.

Balkon, tuin of terras

Mocht je interesse hebben in een aluminium loungeset, dan heb je ruime keuze uit allerlei tuinmeubelen: loungebanken, rechthoekige of vierkante loungesets en hoek loungesets. Er bestaan symmetrische loungesets, maar ook sets met een langere linker- of rechterzijde. Natuurlijk zijn er ook de welbekende Chaise Longue loungesets, stoel-bank loungesets of losse modules. De grotere tuinmeubelspecialisten verkopen vaak ook aluminium diningsets, bistro- en balkonsets, barsets en picknicksets. Zo is er voor ieder wat wils. Ook fijn als je beschikt over een iets kleine(re) tuin, balkon of terras.

Mooie combinaties

Aluminium valt vaak mooi te combineren met andere producten en materialen, zoals teakhout dat op zichzelf ook erg geschikt is als tuinmeubel. Teakhout blijft gedurende de jaren bovendien mooi glad en geeft een warme, natuurlijke uitstraling aan de tuin. Maar je kunt aluminium ook combineren met de kunststof, polywood en rvs. Ben jij op zoek naar nieuwe tuinmeubelen? Nederland staat bekend om zijn vele tuincentra. Van een aluminium loungeset in Groningen tot tuinmeubelen Amersfoort, bij jou in de buurt is er altijd iets leuks te vinden. Dus laat het voorjaar maar beginnen!

Foto: danielkirsch/Pixabay