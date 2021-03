Het voorjaar staat voor de deur, tijd voor wat gezelligheid in huis

GRONINGEN – Officieel begint het voorjaar dit jaar op 20 maart, maar de laatste dagen is het al zonnig en staan de eerste bloemetjes al weer in bloei! De laatste week is de temperatuur zelfs al een paar keer boven de 15 graden uitgekomen! Heerlijk voorjaarsweer. Voor velen is dit hét moment voor de grote voorjaarsschoonmaak én voor wat leuke nieuwe woonaccessoires en decoratie in huis. Hieronder een aantal leuke tips waarmee je eenvoudig het voorjaarsgevoel in huis haalt.

Planten en bloemen

Een bos prachtige tulpen op je tafel, een paar kleurrijke plantjes in je vensterbank of een grote tropische palm in de hoek van je woonkamer, het zorgt in één klap voor een frisse en gezellige uitstraling. Daarnaast zijn er ook woonaccessoires verkrijgbaar met bloemenprintjes erop. Wat dacht je van nieuwe gordijnen met mooie bloemen er op of een nieuw behangetje met bloemenpatroon? Misschien vind je dit een iets te grote verandering of laat je budget het niet toe, gelukkig zijn er ook andere leuke accessoires verkrijgbaar, zoals een hip en fleurig tafelzeil voor op je tafel of een kleurrijk schilderijtje voor aan de muur. Vaak ben je voor dit soort woonaccessoires niet meer kwijt dan twintig of dertig euro.

Tafeldecoratie

Hierboven wordt een tafelzeil met bloemenprint al even genoemd, je hoeft het alleen maar op je tafel neer te leggen en het zorgt direct voor een gezellige uitstraling. Dit is een eenvoudige manier van je tafel decoreren én het beschermt je tafel ook direct tegen vlekken. Naast bloemen printjes zijn ze in nog veel meer fleurige en gezellige printjes verkrijgbaar. Er zitten ook hele leuke en populaire botanische zomerprints bij! Neem een kijkje op Hiptafelzeil.nl voor héél veel leuke, zomerse tafelzeilen. Ook de accessoires die je op je tafel zet kunnen bijdragen aan een sfeervolle woon- of eetkamer. Een mooie, grote schaal met daarin wat verschillende fruitstukken of een glazen vaas met wat decoratieve tierelantijntjes erin. Bij woonwinkels en zelfs bij de bekende budgetwinkels kun je leuke tafelaccessoires scoren voor lage prijzen.

Van donkere tinten naar wit en pastel

In de winter houden we van donkere tinten die voor warmte en gezelligheid zorgen. In de zomer is de kleur wit wat zorgt voor een frisse uitstraling. Ook pasteltinten passen helemaal bij de sfeer van het voorjaar. Ben je dus van plan om wat nieuwe accessoires voor in huis aan te schaffen? Of ga je voor een nieuw kleurtje op de muur? Kies dan voor lichte tinten! Dit valt vaak ook goed te combineren met vrijwel iedere andere kleur. Mocht je later dus nog eens iets leuks voor in huis kopen met een andere kleur dan zit je eigenlijk altijd wel goed!

Foto: Webcompanies