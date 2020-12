HEWO Raamdecoratie binnen 40 jaar uitgegroeid tot internationale speler

WEERT – Begonnen als mobiele woninginrichter is HEWO Raamdecoratie BV na een kleine veertig jaar uitgegroeid tot een van de grootste online raamdecoratie shops van Nederland en België.

In november 1983 startte Henk Wouters vanuit zijn kleine garage in Weert met HEWO Raamdecoratie. Als woningstoffeerder bezocht hij klanten op locatie en voorzag hij hen van advies. Nu, meer dan 35 jaar later, heeft HEWO Raamdecoratie zich ontwikkeld tot een toonaangevende speler in binnen- en buitenland. Onder leiding van Henk en Marlie Wouters telt het bedrijf 15 vakmensen en heeft het een eigen fabriek waar rolgordijnen en andere raamdecoraties op maat worden ontworpen en geproduceerd.

Groot assortiment

Waar Henk in de jaren ‘80 klanten nog met een busje bezocht om hen te voorzien van advies, worden zij tegenwoordig verwelkomd in een heuse showroom die zich binnen de fabriek bevindt. En het bestellen gaat vandaag de dag eenvoudigweg via internet: voor de verkoop maakt HEWO gebruik van verschillende webshops met tal van mogelijkheden. “We bieden een groot aantal raamdecoraties, waaronder rolgordijnen, duo rolgordijnen, raamdividers, jaloezieën en paneelgordijnen”, somt Henk op.

Kwaliteit en service

“En omdat we zelf ontwerpen kunnen we de kwaliteit van het product beter waarborgen. We kunnen zorgen dat iets beter loopt of rolt en de stoffen meer naar de wens van de consument zetten”, vertelt Henk. “En we gebruiken voornamelijk polyester stoffen. Deze zijn nagenoeg altijd krimpvrij, kleurecht en wasbaar en gaan heel lang mee. Bovendien bieden we een gratis kleurstalenservice zodat klanten de look and feel van een stof voor hun raamdecoratie in hun eigen lichtomgeving kunnen ervaren.”

De nieuwste trends

De nieuwste trends zijn voornamelijk duo rolgordijnen, weet Henk. “We spelen daarop in door de nieuwste kleuren direct te ontwerpen. We houden trendwatchers goed in de gaten, bezoeken internationale beurzen en kijken wat er speelt. Je moet rekenen dat wat nu mode is eigenlijk al twee jaar vooraf begint te spelen.” Door hun expertise kan HEWO Raamdecoratie goed inspelen op de markt en verkopen zij onder andere de meest verkochte duo rolgordijn op maat. “En onze klanten kunnen echt aan van kwaliteit”, benadrukt Henk. “Elk rolgordijn wordt altijd afgerold en uitvoerig getest.”

Foto: HEWO