Hier moet je op letten bij het kopen van een douchebak

GRONINGEN – Een belangrijk deel van de badkamer, is de plek waar je wilt douchen. Heb je onvoldoende plek voor een inloopdouche, of ben je op zoek naar een douche met deur omdat je dat prettiger vindt? Dan is het van belang om op zoek te gaan naar een goed passende douchebak. Douchebakken zijn er in verschillende maten en uitvoeringen en kunnen op die manier in elke badkamer geplaatst worden. Er zijn een aantal zaken waar je aan moet denken op het moment dat je een douchebak wilt kopen.

Wat zijn jouw wensen?

Om een douchebak te kunnen kopen, is het handig om jezelf eerst een aantal vragen te stellen. Douchebakken zijn namelijk in veel soorten en maten verkrijgbaar. Maar behalve dat, zijn er ook veel verschillen in de materialen waar de douchebakken van gemaakt zijn. Uiteraard zit daar ook een prijsverschil in. Het is dus belangrijk om te weten hoeveel ruimte er is voor de te plaatsen douchebak, welk budget hiervoor beschikbaar is en welke hoogte van de douchebak wenselijk is. Als je een douche met deur wilt, is het belangrijk om ook te kijken welke cabine je bij deze douchebak wilt plaatsen, of dat je alleen een douche met deur wilt en een ombouw van steen.

Verschillende soorten douchebakken

Vroeger waren er alleen vierkante douchebakken verkrijgbaar, maar in deze tijd zijn er douchebakken in allerlei vormen. Van vierkant, naar halfrond, naar vijfhoekig, naar rechthoekig, voor alle wensen is er een douchebak te vinden. Verder variëren de bakken van de grootte van 80 cm bij 75 cm tot grote douchebakken van wel 200 cm bij 100 cm. Ook is er verschil in gebruik van de materialen waarin de douchebakken vervaardigd zijn. Er is voor elke badkamer dus een passende douchebak te vinden.

Een douchebak kopen is geen makkelijke klus. Behalve de verschillende afmetingen en de vormen van de douchebakken, is er ook een mogelijkheid om een keuze te maken voor de hoogte van jouw douchebak. Op het moment dat je alleen een douche met deur wenst, is het mogelijk om een lage bak te plaatsen. De hoogtes verschillen van 3 cm tot een hoogte van 21 cm. Dit alles is afhankelijk van welke cabine je wenst en hoe je de douche verder in wilt richten.

Verschillende prijsklassen douchebakken

Als je een douchebak wilt kopen, is het op voorhand handig om te bepalen hoeveel je van plan bent uit te geven aan deze douchebak. Ze zijn namelijk te verkrijgen in verschillende prijsklassen. Dit heeft gedeeltelijk te maken met de verschillende afmetingen van de douchebakken, maar zeer zeker ook met het materiaal waar de douchebakken van vervaardigd zijn.

Het grootste gedeelte van de douchebakken wordt vervaardigd van acryl, hierbij is er een goede prijs kwaliteitverhouding. Deze douchebakken zijn ook vrij licht van gewicht en daardoor makkelijk te plaatsen. Het is ook mogelijk om een hardstenen douchebak te kopen. Deze bakken kunnen jouw badkamer weer net dat beetje extra geven omdat deze zo prachtig passen bij de tegels. De hardstenen douchebakken zijn echter weer prijziger dan de acryl douchebakken.

Foto: ErikaWittlieb/Pixabay