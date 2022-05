Hoe houd jij je woning in topconditie?

GRONINGEN – Aardbevingen door de gasbubbel; bijna iedereen heeft er last van. Scheuren ontstaan in je woning en dat beïnvloedt de stevigheid van je huis.

De overheid heeft beloofd dat vanaf 2022 geen gas meer gewonnen wordt in Groningen. Door de aanhoudende conflicten in het oosten van Europa is dit niet gelukt. De gasbel in Groningen wordt namelijk als reserveveld gebruikt. Volgens de Rijksoverheid wordt, zodra de rust is wedergekeerd, de kraan definitief dichtgedraaid. Dat betekent dan ook echt ‘het einde’ van het Groningerveld. Maar wat heeft dit te maken met je woning? Alles! Je woning heeft genoeg geleden. Hoe ga jij ervoor zorgen dat deze straks in topconditie is en blijft? In dit artikel lees je drie tips, zodat jij aan de slag kan.

Werk van buiten naar binnen

Ga eens voor je huis staan. Waarschijnlijk zie je hier en daar een scheurtje, wat afbrokkelingen of oneffenheden. Laat de stukadoor komen en pak in ieder geval eerst de scheuren aan als je een gestucte muur hebt. Ook kun je ervoor kiezen om de gevel opnieuw te laten voegen. Wist je dat je het opnieuw laten voegen kan combineren met gevelreiniging en impregneren? Een professionele partij komt eerst inspecteren wat precies moet gebeuren. Daarna komt het plan en de offerte. Het reinigingsbedrijf kan tijdens de klus ook je gevel opnieuw voegen. Dit draagt bij aan de uitstraling van je huis, de isolatiewaarde en de levensduur.

Laat de schilder je kozijnen aanpakken

Kozijnen onderhouden is meestal een prijzige klus. Maar vergis je niet: als je houtrot hebt, ben je veel verder van huis. Als de schilder er op tijd bij is en de kozijnen opnieuw onder handen neemt, voorkom je houtrot in de meeste gevallen! En daarbij; hoe gaaf is het als je een strakke gevel hebt met vers geschilderde kozijnen?

Los de scheuren binnen op

Binnenshuis heb je waarschijnlijk ook scheuren. Dit komt doordat de meeste huizen gestucte binnenmuren hebben. Het stucwerk scheurt sneller dan baksteen. Mocht de stukadoor toch aanwezig zijn, laat hem of haar dan gelijk een prijsopgave neerleggen voor het werk binnen. Zo heb jij in ieder geval je huis opgeknapt, bijgewerkt en onderhouden.

Zodra de ongeregeldheden in Oost-Europa over zijn, gaat de gaskraan definitief dicht. Zorg ervoor dat de werkzaamheden daarna beginnen! Anders moet je weer opnieuw beginnen met klussen. Dat is zonde van je tijd en geld.

Foto: Antoni Shkraba/Pexels