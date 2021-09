Hoe kan ik een traplift aanvragen voor mijn woning?

GRONINGEN – De traplift lijkt steeds populairder te worden. Met een traplift kunnen ouderen langer in hun eigen huis blijven wonen, maar toch gebruik blijven maken van alle verdiepingen wanneer de bewoner niet meer zelfstandig trappen op en af kan lopen. Een traplift maakt het mogelijk om naar boven en beneden te kunnen blijven gaan, maar dan op een veilige manier én met de juiste ondersteuning. Wil je graag voor jezelf of voor een kennis of familielid een traplift aanvragen? Lees dan snel verder en kom meer te weten over de procedure.

Vraag een vergoeding aan

Via de Wmo is het mogelijk om een vergoeding aanvragen voor een traplift in elke gemeente. Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, die op 1 januari 2007 is ontstaan. Het achterliggende doel van deze wet is dat het zo voor iedereen mogelijk wordt om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Men hecht namelijk veel waarde aan hun huis, vooral als zij wat ouder zijn. Een woning kan zoveel herinneringen met zich meebrengen, dus des te fijner wanneer iemand zo lang mogelijk in zijn huis kan blijven wonen, omringd door deze herinneringen.

Aanvraag doen bij de gemeente

Je kunt een aanvraag voor een traplift indienen bij het Wmo-loket van de gemeente. Vervolgens word je uitgenodigd voor een gesprek, of komt een medewerker van de gemeente bij je thuis. Tijdens dit gesprek of bezoek worden alle opties besproken. Vervolgens gaat de gemeente samen met jou kijken wat de beste oplossing is voor jouw probleem. Er wordt eerst gekeken naar oplossingen als hulp van een familielid of vrijwilliger. Is deze oplossing niet geschikt voor jouw situatie, dan wordt er gekozen voor een traplift.

Nadat het gesprek heeft plaatsgevonden, ontvang je het besluit van de gemeente binnen enkele weken. Wordt er gekozen voor een traplift, dan betaal je een eigen bijdrage van maximaal 17,50 euro per vier weken. Het is sinds 2019 namelijk niet meer afhankelijk van je inkomen of je in aanmerking komt voor de Wmo.

Tweedehands trapliften

Er zitten helaas ook nadelen aan het verkrijgen van een nieuwe traplift via de Wmo. De wachttijd hiervoor kan namelijk drie tot zes maanden bedragen. Daarnaast heb je een medische indicatie nodig en mocht de gemeente bepalen dat je nog voldoende zelfstandig bent, kunnen ze besluiten om je geen vergoeding te geven. Dat komt vandaag de dag helaas nog regelmatig voor.

Verder blijft de traplift eigendom van de gemeente en dus niet van jezelf. Zodoende maakt de gemeente alle keuzes omtrent de plaatsing en het onderhoud van de traplift. Daarom kiest men ook regelmatig voor een tweedehands traplift kopen of een traplift huren. Op die manier kun je al gauw 50 procent goedkoper uit zijn. Daarnaast doen tweedehands trapliften niet onder voor nieuwe en is bij het huren van een traplift vaak ook meteen het onderhoud inbegrepen. En bovendien is het ook nog eens maandelijks opzegbaar.

Foto: ursula55/Pixabay