Hoe kies je de juiste afdichting voor je mobiele airco?

GRONINGEN – De eerste paar warme dagen zijn alweer achter de rug en als voorbereiding op de aankomende zomer denk je er aan om een airco aan te schaffen. Waar moet je die keuze op baseren en welke mogelijkheden zijn er? Past een airco eigenlijk het wel bij het huis?

Wie in de zomer snel verkoeling wil, heeft vaak geen zin om eerst een hele verbouwing te moeten doorstaan. Daarom valt de keuze voor airconditioning in huis in de eerste instantie vaak op een mobiele airco. Dat is een apparaat dat je in de zomer bij het raam (of deur) plaatst, maar ‘s winters weer makkelijk op kunt bergen. Het voordeel van een mobiele airco is bovendien ook dat deze simpel te installeren valt. Met één druk op de knop heb je koele tot koude lucht in je woning. De een plaatst het apparaat bij een kantelraam, de ander bij een deur en weer een ander bij het dakraam. Het is dus van tevoren handig om de mogelijkheden van de airco even te bekijken. Nog een voordeel is dat een airco afdichting energiebesparend is. De raamafdichting draag bij aan het verminderen van het energieverbruik en de uitstoot van koolstofdioxide, wat voor in de zomer erg hoog is vanwege het intensieve gebruik van de airconditioning.

Afdichting van de mobiele airco

Elke mobiele airco heeft een bepaalde ruimte die hij kan verkoelen en wordt geleverd met een slang. Wat mist is vaak de afdichting, maar die afdichting is eigenlijk wel een must om de mobiele airco zoveel mogelijk zijn werk te kunnen laten doen. Op moment dat er nagedacht wordt over het afdichten van de mobiele airco, moet er eerst bekeken worden wat de locatie wordt van het apparaat. Want het is fijn als je het raam op een goede manier hebt afgedicht waardoor de koude lucht niet meteen ontsnapt. Anders is de mobiele airco eigenlijk voor niets aan het werk. Zorg dus dat je een passende afdichting aanschaft om optimaal gebruik te kunnen maken van een mobiele arico.

Afdichting is altijd mogelijk

Wanneer je een raam of deur wilt afdichten, maakt de afmeting ervan eigenlijk niet uit. Voor elke maat bestaat er namelijk wel een geschikte afdichting. Het is dus niet moeilijk om de juiste airco afdichting te vinden voor jouw raam of deur. Maar er zijn uiteraard verschillende soorten ramen, zoals een schuifraam, een kiep-kantelraam en een dakraam. En voor al deze verschillende soorten ramen zijn er dan ook verschillende soorten afdichtingen.

Bij alle afdichtingen geldt dat eerst de ramen gemeten zullen moeten worden, zodat de juiste maat van de afdichting kan worden gekozen. Maar het principe blijft eigenlijk wel hetzelfde en er zijn geen grote verschillen qua werkwijze bij de verschillende soorten ramen. Dus hoe een airco schuifraam afdichting, airco kiep- en kantelraam afdichting of merkspecifieke afdichtingen, zoals de airco dakraam afdichting van Velux werken, komt altijd op hetzelfde neer. Het zijn vooral de maten waarin het verschil gevonden wordt.

Afdichten bij het raam

Bij plaatsing van een raam-afdichting moet er als volgt te werk worden gegaan. Allereerst dient het raam 20 tot 40 centimeter open geschoven/gemaakt te worden, daarna zal de zelfklevende haakband op het raam en het raamkozijn geplakt moeten worden. Vervolgens wordt het klittenband gebruikt om de mobiele airco afdichting vast te maken, waarna de ritssluiting in het midden geopend kan worden zodat de afvoerslang van de airco er doorheen kan.

Als laatste is het zaak om de afvoerslang goed te fixeren en dit kan door de ritssluiting zo ver mogelijk dicht te doen. Het handige aan dit soort afdichtingen is dat er bij het plaatsen geen extra gereedschap noodzakelijk is. Alles wat nodig is voor de installatie zit standaard in het pakket.

Afdichting van de deur

Je kunt mobiele airco’s ook bij een deur plaatsen. Bij zo’n deur-afdichting geldt eigenlijk hetzelfde principe. Het enige verschil is dat er hiervoor doorgaans iets meer opties zijn, zoals een deurafdichting met magneten en/of rits, waardoor de deur ook nog gewoon gebruikt kan blijven worden. Ook zijn er mogelijkheden met een luik voor een huisdier, zodat de hond of kat ook nog gewoon naar binnen en buiten kan. Maar datgene wat in elk geval wél buiten blijft en niet naar binnen komt, is de warmte. En natuurlijk ook die vervelende insecten. Met een airco afdichting zit je daarom helemaal goed, dus kom maar op met die zomer!

Foto: DarkmoonArt_de/Pixabay