Hoe ontwikkelt de schoonmaakindustrie zich in 2023? De laatste trends op een rij!

GRONINGEN – De professionele schoonmaaktrends blijven zich verder ontwikkelen. Daarnaast kwamen er de afgelopen jaren ook heel veel nieuwe trends voorbij. Dat was in 2023 niet anders.

Nu het jaar langzaam ten einde gaat lopen, is het tijd om alvast een keertje terug te blikken. Want 2023 was opnieuw een belangrijk jaar in de schoonmaakindustrie. De ontwikkelingen volgden elkaar snel op. Ook schoonmaakbedrijf Groningen maakte veranderingen door. Hoewel niet elk bedrijf de trends al opvolgt, is het aannemelijk dat dat ook andere bedrijven komende jaren een omslag zullen maken. Maar hoe zien die ontwikkelingen er dan precies uit?

Duurzame schoonmaaktrends

Duurzaamheid was een belangrijk gegeven in 2023. Er is steeds meer aandacht voor het milieu. Hier wordt men niet alleen op geattendeerd door de overheid, ook bij de consument lijkt nu echt het kwartje gevallen. Zo geven steeds meer consumenten aan dat ze zeker bereid zijn om iets extra’s te betalen voor groenere producten. Bedrijven zoeken ondertussen naar steeds meer manieren om hun impact op de wereld te verminderen. Dit maakt dat we verduurzaming op alle vlakken in het bedrijfsleven zien. Zo ook in de schoonmaak.

Belangrijke punten zijn hierbij het verminderen van het plastic afval, het hergebruiken van producten en het benadrukken van het gebruik van duurzame schoonmaakmiddelen. Middelen die niet extra schadelijk zijn voor het milieu. Om echt duurzaam te kunnen zijn, moeten bedrijven zich met alle aspecten bemoeien.

Er zijn tegenwoordig dan ook verschillende schoonmaakbedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het verduurzamen van hun werkwijze. Goed voorbeeld is schoonmaakbedrijf CSU. Zij hebben de afgelopen jaren keihard gewerkt om een groenere werkwijze te kunnen realiseren. Met succes. Zo ontwikkelde het in Groningen gevestigde bedrijf onder andere ultrasone geluidsgolven voor toiletreiniging en duurzame blokzeep dat 100% vrij is van (micro)plastics in co-creatie met haar partners.

Groot tekort aan schoonmaakpersoneel

Helaas is er niet alleen goed nieuws uit de schoonmaakindustrie. Zo wordt de schreeuw om goed opgeleid personeel steeds harder. Mede door corona werd het goed duidelijk hoe belangrijk goede schoonmaak is. In alle sectoren van werkend Nederland. Dit betekende ook dat veel bedrijven extra hebben geïnvesteerd in de hygiëne. Dat is na de pandemie niet opgehouden. Het moge duidelijk zijn dat een betere hygiëne ook bijdraagt aan minder ziekmeldingen en hogere productiviteit op het werk. Daar willen werkgevers over het algemeen maar al te graag extra in investeren.

Er is echter een probleem: er zijn niet genoeg medewerkers om in deze vraag te voorzien. Personeelsproblemen zullen mogelijk ook in de nabije toekomst nog een groot probleem vormen. Bedrijven proberen dit vervolgens weer op te lossen door meer zaken te automatiseren, maar deze trend zal volgens experts nog wel even blijven bestaan. Belangrijk is dus dat de schoonmaakindustrie aantrekkelijker wordt gemaakt.

Hogere kosten

Het zal niemand zijn ontgaan dat het leven voor iedereen duurder is geworden. De inflatie, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, dit is in werkelijk alles door te voelen. Zo ook voor bedrijven die investeren in professionele schoonmaak. Ook hiervoor zullen zij wat dieper in de buidel moeten tasten. De hogere kosten voor de professionele schoonmaak zullen de komende jaren ook nog wel even blijven.

Foto: Khaligo/Pixabay