Hoe richt je jouw studentenwoning sfeervol in?

GRONINGEN – Groningen mag zich met een gerust hart de studentenstad van Nederland noemen. Meer dan 40.000 inwoners van onze stad zijn student: een gigantisch aantal! Misschien ben jij er wel één van en woon je in een studentenwoning waar je niet al te veel ruimte hebt. In dit geval is deze blog perfect voor jou! In deze blog geven we je meerdere tips over hoe je een studentenwoning sfeervol inricht. Lees snel verder!

1. Werk met de beperkte ruimte

In de meeste gevallen is een studentenwoning niet heel groot. De sfeer van je kamer gaat hierdoor vaak ten koste van de functionaliteit: sommige dingen moet je hebben en zijn simpelweg niet heel stijlvol. Een goed voorbeeld daarvan is opbergruimte, want om spullen ergens te laten moet je ruimte opofferen. Toch biedt een opberging vaak meer speling dan je misschien vooraf verwacht, namelijk door je meubels hiervoor te gebruiken. Wanneer jij je bed en bank van onderen hol maakt, kun je hierin spullen opbergen die je niet altijd nodig hebt. Dit biedt je meer ruimte om andere sfeermakers toe te voegen, waardoor jouw studentenwoning opeens erg sfeervol wordt!

2. Voeg persoonlijkheid toe

Soms loop je een woning binnen en is het alsof je rechtstreeks een woonwinkel binnenloopt: alles lijkt voorgeselecteerd en er is geen graantje persoonlijkheid te vinden. Dit wil je natuurlijk voorkomen op jouw studentenkamer, wat je eenvoudig kunt doen door je hobby’s te verwerken in je kamer. Luister je veel muziek, voeg dan een paar posters van je favoriete artiesten toe of plaats een platenspeler in je kamer. Hou je van voetbal? Een paar sjaals van verschillende clubs laat dit gelijk zien! Het zorgt er niet alleen voor dat je kamer minder saai wordt, het laat ook gelijk zien wat jij leuk vindt.

3. Durf te investeren

Sommige studenten vinden het eng om flink te investeren in een studentenwoning. Ze zien het als iets tijdelijks, of zijn bang dat er wordt ingebroken. Dit zijn twee gedachten die je gelijk uit je hoofd moet zetten als student! Alles wat je nu in je studentenwoning plaatst, kun je namelijk meenemen naar je volgende woning. Dit scheelt dan niet alleen in de kosten, maar zorgt ook voor iets waar je op kan terugkijken. Wil je er zeker van zijn dat je hierbij geen overbodige kosten maakt, neem dan eens een kijkje tussen de verzekeringen van InShared.nl en laat je verzekeren tegen diefstal op jouw eigendommen!

Geniet van je studententijd!

Als student in Groningen is het niet alleen belangrijk dat je geniet in je woning, maar ook daarbuiten. Verken de stad zo goed mogelijk met je medestudenten en zorg voor een tijd die je nooit gaat vergeten!

Foto: Brodie/Burst