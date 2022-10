Hoe vind ik de juiste maat plantenbak voor mijn planten?

GRONINGEN – We herkennen waarschijnlijk allemaal het probleem dat we een plant hebben gekocht, maar hier nog geen bak voor hebben. Vervolgens komen we in de winkel een leuke plantenbak tegen en nemen we de gok dat onze nieuwe plant hier wel in past. Maar wanneer je thuis komt blijkt het helaas toch niet te passen, of wordt de plant veel te groot en moet je na een tijdje een nieuwe bak kopen. Hoe vind toch de juiste maat plantenbak voor je planten?

Materiaal: binnen of buiten?

Als eerst is het belangrijk om te weten of je de plant binnen of buiten neer wilt zetten. Niet elk materiaal is namelijk geschikt om buiten neer te zetten, in verband met de weersomstandigheden. Kijk daarom altijd goed of het materiaal van de plantenbak die je op het oog hebt, geschikt is voor binnen- en/of buitengebruik.

De vorm van de plantenbak

Voor het uitkiezen van de juiste plantenbak is het ook belangrijk om naar de vorm van de plant te kijken. Hoe groot zal de plant uiteindelijk worden en welke vorm zal hij dan aannemen? Bij een bolvormige plant kun je het beste een bolvormige bak of pot kiezen. Als je planten neemt met het idee om een soort afscheiding te creëren voor meer privacy, zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen voor wat grotere langwerpige plantenbakken.

Wortels van de plant

Elke plant groeit op een andere manier. Voor het uitkiezen van de juiste plantenbak is het dan ook aan te raden om te kijken naar hoe groot de plant wordt, maar ook hoe lang de wortels worden naarmate de tijd vordert. Voor bamboe en siergras heb je bijvoorbeeld plantenbakken nodig die minstens 70 centimeter hoog zijn. Een plant moet dus voldoende ruimte krijgen boven de grond, maar zeker ook onder de grond.

Welke afmeting moet ik hebben?

Plantenbakken komen in allerlei afmetingen die soms vrij dicht op elkaar liggen. Welke variant kun je dan het beste kiezen? Over het algemeen geldt dat de bak circa 5 centimeter groter moet zijn dan de diameter van de pot waarin deze zit als je hem koopt.

Vraag bij twijfel om advies

Mocht je alsnog twijfelen over welk formaat plantenbak het beste is voor jouw plant, dan ben je altijd welkom om in een tuincentrum in de buurt om advies te vragen. Elke plant is natuurlijk anders en het is van verschillende factoren afhankelijk welke bak het beste werkt voor jouw planten.

Foto: Scott Webb/Unsplash