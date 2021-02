GRONINGEN – Woon je al jarenlang in dezelfde woning en heb je hier al een behoorlijke tijd niets meer aan gedaan? Dan is de kans aanwezig dat deze momenteel behoorlijk verouderd is. Je kunt er in dat geval voor kiezen om te verhuizen. Als het een prettige plek is om te wonen, geniet dit ongetwijfeld niet jouw voorkeur. Gelukkig hoef je niet te verhuizen. Je kunt er namelijk ook voor kiezen om jouw woning te verbouwen. Heb je zelf twee linkerhanden? Dan doe je er goed aan hier specialist bij te betrekken. Maar hoe vind je de juiste specialisten voor een verbouwing? Wij helpen je in deze tekst op weg.

Wat moet er gebeuren?

Om de juiste specialisten voor een verbouwing te vinden, moet je allereerst bedenken wat je precies gaat verbouwen. Ben je alleen van plan om de muren van een nieuwe laag verf te voorzien? Dan hoef je hier geen professional voor in te schakelen. De meeste mensen kunnen namelijk prima zelf verven. Vind je het geen prettig idee om hier zelf mee aan de slag te gaan? Dan kun je de klus eventueel uitbesteden aan een schilder.



Als je echt uitgekeken bent op jouw woning pak je het waarschijnlijk wat grootschaliger aan. Breng in dat geval altijd eerst in kaart wat er precies moet gebeuren. Ga je aan de slag met de keuken of badkamer? Dan moet je mogelijk afvoer- en waterleidingen verleggen. Schakel hier bij voorkeur een loodgieter voor in. Je weet dan immers zeker dat het leidingwerk goed verlegd wordt. De kans op een lekkage is hierdoor minimaal.



Ga je jouw woonkamer grondig verbouwen? Dan verandert de indeling mogelijk. In dat geval is het aannemelijk dat lichtpunten, schakelaars en stopcontacten niet meer op de juiste plek zitten. Je moet dan nieuwe elektra aanleggen. Ga hier niet zelf mee aan de slag, maar doe een beroep op een elektricien in Groningen. Je weet zo zeker dat de elektra juist wordt aangelegd, waardoor jij er straks veilig gebruik van kunt maken.

Welke specialist schakel je in?

Weet je inmiddels welke specialisten je allemaal nodig hebt tijdens jouw verbouwing? Dan kun je voorzichtig op zoek gaan naar de juiste personen. Helaas is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Je kunt tegenwoordig namelijk uit allerlei specialisten kiezen. Daarom kies je misschien lukraak een specialist uit. Besef je wel dat dit ook verkeerd uit kan pakken.

Je weet immers niet of de persoon in kwestie jou daadwerkelijk goed van dienst kan zijn. Richt je daarom eerst eens tot jouw eigen netwerk. Misschien kan een familielid, vriend of kennis jou een specialist aanbevelen. Is dit niet het geval? Kijk dan naar reviews en beoordelingen van eerdere klanten. Zodoende lukt het jou vast en zeker om een vakbekwame specialist te vinden.

Neem ook kleine dingen mee

Bij een verbouwing wordt vaak groots gedacht. Toch raden wij jou aan om ook naar de kleine dingen te kijken. Schakel je bijvoorbeeld de hulp in van een loodgieter? Laat hem dan direct ook even naar jouw cv-ketel kijken. Hij kan het apparaat keuren en kan de cv ketel bijvullen als dat nodig is. Op deze manier voorkom je dat er binnenkort opnieuw een specialist bij jou langs moet komen voor de periodieke keuring. Door dit allemaal tijdens jouw verbouwing te laten doen, bespaar je vaak kosten. Je hoeft immers minder vaak een professional in te schakelen.

Foto: Ksenia Chernaya/Pexels