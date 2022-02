Houd je bloempotten binnen als de planten je lief zijn

GRONINGEN – De eerste sneeuwklokjes al gespot? Houd je bloempotten nog maar even binnen!

De natuur is flink in de war. Tot ver in december kon je in de groentetuin nog rupsen spotten (die de oogst jammerlijk kunnen verwoesten) en nu in januari zijn de eerste sneeuwklokjes al gespot! Wie in het najaar bloembollen de grond in heeft gedaan, kan ook al de eerste planten boven de grond uit zien steken. Reken jezelf echter nog maar niet te rijk, want het is nog maar zeer de vraag of daar uiteindelijk wel mooie bloemen aan zullen gaan groeien.

Het feit dat er nu al planten boven komen is nog veel te vroeg in het seizoen. Doordat we tot nu toe een hele zachte winter hebben piept het eerste groen al naar boven. Maar de kans dat dat overleeft is niet zo groot. Het zit er natuurlijk nog in dat het nog gaat vriezen deze winter en wanneer dat het geval is blijft er van dergelijke planten vaak niet veel meer over (tenzij je deze goed afdekt voordat het gaat vriezen). Houd je bloempotten dus nog maar een tijdje binnen, als je planten je lief zijn.

Wat kun je in januari-februari doen in de tuin?

In januari doe je over het algemeen niet al te veel in de tuin. Het is voor jezelf natuurlijk vaak veel te koud (al word je van een uurtje schoffelen, als dat verstandig zou zijn, natuurlijk wel weer warm!). Daarnaast is de tuin in januari in rust. Je kunt er dus voor kiezen om de hele maand januari niets te doen. Toch zijn er best wat klusjes die je in januari op kunt pakken. Ga bijvoorbeeld aan de slag met het repareren van schuttingen en omheiningen of klimsteunen waar klimplanten straks weer aan gaan groeien.

Januari is ook een prima maand om een tuinplan te maken. Heb je zin om in het voorjaar je tuin weer eens helemaal om te gooien of om juist een bepaald hoekje aan te pakken? Dan kun je in januari alvast plannen gaan maken. Maak een moestuinplan, teken uit waar je je bestrating wilt hebben te liggen, schaf alvast een set nieuwe bloempotten aan voor als het halverwege april echt niet meer vriest of maak een plan van hoe je je border wilt gaan inrichten.

Februari is alweer een hele andere maand. In deze maand maak je je langzaam maar zeker klaar voor het voorjaar. Eind februari kun je (binnen) al heel voorzichtig beginnen met het voorbereiden voor het zaaien. Zo ben je helemaal klaar voor het nieuwe tuinseizoen.

Hoe maak je je tuin helemaal een plek voor jezelf?

De ideale tuin bestaat niet. Droomt de één weg bij een botanische tuin vol cactussen, is de ander zielsgelukkig met een tuin vol bestrating en weer een ander is gek op een moestuin en rondscharrelende kippetjes. De kunst is om uit te vinden waar jij gelukkig van wordt én in hoeverre je daar zelf moeite voor wilt doen. Geen groene vingers? Er is vast een hovenier in Groningen te vinden die samen met jou van jouw tuin jouw droomtuin maakt.

Foto: Huy Phan/Pexels