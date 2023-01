Houten ladders in je interieur: dit zijn de mogelijkheden

GRONINGEN – Je kunt houten ladders op verschillende manieren in je interieur gebruiken, bijvoorbeeld als decoratieve ladder. Maar ook een ruimtebesparende trap is doorgaans een modieus item in huis.

Houten ladders in huis is een trend die afgelopen jaar steeds populairder is geworden. De natuurlijke tinten van het hout creëren namelijk direct een warme en gezellige sfeer. Daardoor voegt een houten trap veel waarde toe aan de inrichting van jouw huis. Een voorbeeld is een decoratieve ladder die speciaal is ontworpen om als decoratie te dienen (en dus niet geschikt is om op te staan).

Decoratie ladder

Je kunt dit type ladder puur op zichzelf gebruiken als decoratie, maar je kunt er ook nog extra decoratie aan toevoegen. Vaak wordt zo’n decoratie ladder gebruikt in de badkamer om handdoeken aan te kunnen hangen. Echter kun je hem bijvoorbeeld ook in de woon- of slaapkamer plaatsen en er een dekentje overheen hangen. Daarnaast kun je de ladder versieren met een lichtsnoer of (planten)slinger voor een gezellige sfeer.

Ruimtebesparende trap

Naast dat je een houten ladder als decoratie kunt gebruiken, kun je ook kiezen om een zogenoemde ruimtebesparende trap in huis te laten plaatsen. Dit is een trap die ook echt dient als trap om van de ene naar de andere verdieping te komen. Echter neemt dit type trap veel minder ruimte in beslag dan een standaard trap. De treden zijn bijvoorbeeld iets smaller of de trap in zijn geheel is iets steiler. Een ruimtebesparende trap wordt veelal gebruikt in onder andere studentenkamers, als trap naar een vide of hoogslaper, maar ook als zoldertrap.

Wil jij graag een houten ladder in jouw interieur?

Houten ladders kunnen dus op verschillende manieren worden ingezet in het interieur. De mogelijkheden zijn eindeloos. Als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een manier om een lege wand op te vullen met iets dat weinig ruimte in beslag neemt, is een decoratieve ladder zeker een aanrader. Je kunt het zelfs gebruiken om hangplanten of foto’s aan te hangen.

Ladder wandrek

Als je op zoek bent naar een oplossing met meer ruimte om dingen op te kunnen zetten, kun je kiezen voor een ladder wandrek. Hierbij zijn de treden vaak planken die van onder naar boven van breed naar smal lopen. Zo kun je de ladder alsnog schuin tegen de wand plaatsen voor het gewenste effect. Ten slotte is een ruimtebesparende trap een goede oplossing voor een kleine ruimte waar een trap benodigd is. Genoeg mogelijkheden, dus hoog tijd om een leuke houten trap of ladder in huis te halen.

Foto: Engin_Akyurt/Pixabay