Huurders Boraxstraat ontevreden over aanpak De Huismeesters

GRONINGEN – Huurders uit de Boraxstraat zijn niet tevreden over hoe De Huismeesters de problemen met schimmel, tocht en vocht aanpakt. De plannen zijn volgens hen te willekeurig, onduidelijk en geven geen oplossing.

De bewoners voeren sinds februari met de SP actie voor de problemen die zij ervaren in hun woningen. Dennis Oostland is een van de huurders uit Vinkhuizen die veel last heeft van benauwdheid door de enorme vocht, tocht en schimmel de woning. Daarnaast worden ook andere gebreken gemeld, zoals zolderdaken die niet bevestigd zijn aan de gevel waardoor er zelfs vogels in huis kunnen komen. De bewoners krijgen pas eind dit jaar bericht over hoe De Huismeesters de woningen wil aanpakken.

‘Wij zijn absoluut niet tevreden’

Foto: SP Groningen