Huurders Scheemda aan Acantus: ‘Wees open en eerlijk’

SCHEEMDA – “Ik ben hier gelukkig, samen met mijn vrouw Douwina en zoons Bas en Dennis wonen wij hier goed. In 2004 zijn we hier komen wonen, een prima plek die ons precies past, we zijn hier gelukkig.”

Aan het woord is Richard Glazenborg, de goedlachse ondernemer timmert al jaren stevig aan de weg als rijschoolhouder. Glazenborg woont in de Vogelbuurt in Scheemda en is net als andere bewoners bezorgd over de mogelijke sloopplannen van Acantus. De woningstichting liet namelijk een ecologisch onderzoek uitvoeren wat een voorbode zou kunnen zijn voor sloop. Maar Acantus laat er niets over los en buurtbewoners tasten in het duister.

‘We wonen hier prima’

“We wonen hier prima, overal zitten we vlak bij”, vertelt Glazenborg. “De nieuwe school zit achter ons huis, het openluchtzwembad twee straten verderop, de sporthal net zo. Op vijf minuten lopen is werkelijk alles, supermarkten, bouwmarkt, bakker, noem maar op, Scheemda heeft een bloeiende middenstand en voorziet in alles. De dokter, apotheek het nieuwe ziekenhuis en dat alles op loopafstand. Het treinstation, de buslocaties en uiteraard een prima ontsluiting via de A7, voor mij als rijschoolhouder is dat echt perfect, mijn cursisten komen niet alleen uit het Oldambt maar ook ver daarbuiten.”

Net als de overige buurtbewoners is ook Richard verrast door de manier van aanpak door Acantus. Dat woningen geen eeuwig leven hebben is logisch, net zo logisch dat bij geen of gebrekkig onderhoud altijd verval intreed. Maar volgens de huurders is het al jaren enkel lap en plakwerk, ongeacht hoe vaak zij aan de bel trekken. Dat er plannen zijn dat is volgens hen overduidelijk, maar wat ze inhouden blijft achter de schermen verborgen tot het moment dat er een beslissing genomen is, als er beslist is over de buurt en de bewoners.

Dat sloop van de 180 sociale huurwoningen een van de opties is, is volgens buurtbewoners absurd. “Er is een steeds groter wordend woningtekort, op elke leeg komende woning in deze buurt komen al snel 250 gegadigden af. Ook geen wonder, mensen met kinderen zitten hier precies goed, het zijn ruime huizen, betaalbaar en flink wat speel- en tuinruimte rondom, waar vind je dat nog”, vragen de buurbewoners zich af.

‘Wees open en eerlijk’

“Wat ik niet snap is dat ze wel een groot ecologisch onderzoek plegen, want daarvoor loopt nu al meerdere avonden een heel team door de buurt. Maar waarom wordt ons niets gevraagd? Wat is er zo moeilijk aan om ook een team langs de 180 huisdeuren te laten gaan, tellen wij als mens niet meer mee? Ons welzijn is hen worst? Wat houden de plannen nu precies in? Wees open en eerlijk, wees transparant en communiceer met ons. De woningen renoveren en achterstallig onderhoud wegwerken? Graag, wij zijn er niet op tegen, kom maar op, bouwvakkers welkom.”

Foto: Richard Glazenborg