Huurderskoepel Acantus wil uitstel huurverhoging

SCHEEMDA – Huurderskoepel Acantus (HKA) maakt zich zorgen over de gevolgen van het coronavirus voor huurders in Oost-Groningen.

Naast de zorgen om de gezondheid merkt het HKA dat er bij duizenden huurders steeds meer onzekerheid ontstaat over de toekomst van hun eigen baan en daarmee ook hun financiële positie en alle stress die daaruit ontstaat. Daarom doet zij een dringend appèl op wooncoöperatie Acantus om het besluit over de huurverhoging 2020 met minimaal een half jaar uit te stellen.

Beter voorkomen dan genezen

“Als huurdersorganisatie willen we liever problemen voorkomen dan achteraf spijt betuigen”, aldus Edo Ladage, voorzitter van de huurderskoepel. “Met de zorgen en gevolgen die uit deze situatie ontstaan kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn. Naast materiële schade veroorzaakt dit ook veel immateriële schade bij huurders, wij hebben ons punt duidelijk naar voren gebracht en nu is Acantus aan zet.”

Foto: Huurderskoepel Acantus