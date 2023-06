Inwoners Groningen denken mee over ouderenhuisvesting

PROVINCIE – Er is een groot tekort aan geschikte woonplekken voor ouderen. Plekken waar zij zelfstandig kunnen blijven wonen, maar wel ondersteuning kunnen krijgen als dat nodig is. De verzorgingshuizen zijn gesloten en er is een stop gezet op de bouw van verpleeghuizen. Daarom zijn er voor ouderen steeds minder plekken waar zij naar toe kunnen.

Ouderenorganisatie Brokant draagt bij aan een oplossing voor deze uitdaging met de realisatie van Brokanthuizen. Een Brokanthuis is een woonleefgemeenschap gebaseerd op de behoeften van ouderen. Het bestaat uit een combinatie van kleinschalige huisvesting, een lidmaatschap voor de wijk en een breed aanbod aan diensten, ontmoetingsmogelijkheden en ondersteuning.

In opdracht van de provincie Groningen doet Brokant een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van huisvesting in Groningen. De wensen van de inwoners zijn hierbij uitgangspunt. Voor dit onderzoek en de realisatie van het concept werkt Brokant samen met de Stichting Zo Willen Wij Wonen.

Om te leren kennen wat mensen graag willen wordt op woensdag 14 juni tussen 11.30 en 15.30 uur een open inloop gehouden bij Sociëteit De Harmonie in Groningen (Kreupelstraat 10). Men kan op ieder moment binnenlopen en ook weer vertrekken. Op interactieve en creatieve wijze worden ideeën opgehaald en hebben deelnemers op die manier invloed op de uiteindelijke realisatie.

Iedereen is welkom

Inwoners van Groningen, mogelijke toekomstige huurders, belangstellende organisaties, frisdenkers en criticasters, jong en oud. Of men mogelijk interesse heeft om in een Brokanthuis te wonen, actief wil meedenken of enkel nieuwsgierig is. Iedereen is van harte welkom om mee te denken en input te leveren. Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd.

Foto: Brokant