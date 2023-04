Is het nog rendabel om zonnepanelen aan te schaffen in 2023?

GRONINGEN – Je ziet het steeds meer, huizen met zonnepanelen op de daken. Zoals ondertussen wel duidelijk is geworden, wordt het leven op groene energie steeds belangrijker. Om het aanschaffen van zonnepanelen zo aantrekkelijk mogelijk te maken, kunnen huiseigenaren voor zonnepanelen aanschaffen een subsidie verkrijgen. De overheid en energieleveranciers hebben deze subsidie in het leven geroepen om de overstap naar de duurzame energiebron te simuleren. Om dezelfde reden kunnen huiseigenaren met zonnepanelen hun overschot aan energie ook verkopen aan een energieleverancier. Tegenwoordig gelden niet meer precies dezelfde regels als een jaar of twee jaar geleden. Daarom hebben veel mensen hedendaags de vraag of het nog wel rendabel is om zonnepanelen aan te schaffen in 2023. In dit artikel lees je een antwoord op deze vraag!

Salderingsregeling

In het jaar 2004 ging de salderingsregeling in. Dit hield in dat de overheid via de salderingsregeling het investeren in duurzame energie een stuk aantrekkelijk ging maken. In 2023 kun je met de salderingsregeling tot maximaal je eigen verbruik salderen. Dat wil eigenlijk zeggen dat jouw opgewekte stroom kunt wegstrepen tegen jouw verbruikte stroom. Hierdoor kun je dus je opgewerkte stroom terug verkopen voor dezelfde prijs waar je de stroom voor inkoopt. Let wel op dat dit kan verschillen bij energieleveranciers. Deze salderingsregeling zal in stand blijven tot januari 2025. Daarna is de overheid van plan om de salderingsregeling langzaam af te bouwen.

Zo is het namelijk zo dat als je in 2023 zonnepanelen koopt, je nog tot eind 2024 kunt profiteren van 100% salderen. Dit wordt vanaf 2024 welk jaar steeds een beetje minder. Z kun je bijvoorbeeld bij de aanschaf van 10 zonnepanelen nog profiteren van ongeveer €1.200,- die je mag terug leveren en salderen. In het jaar 2025 zakt dit alweer naar een opbrengst van €500,- Zo zie je dus ook dat de voordelen van de salderingsregeling flink kunnen afnemen per jaar. Het is dan dus ook het beste om niet meer te lang te wachten met het kopen van zonnepanelen, aangezien je in 2023 nog aardig wat kunt profiteren van de salderingsregeling.

Subsidie zonnepanelen

In het begin was het vanzelf sprekend dat je subsidie kreeg voor het aanschaffen van zonnepanelen in Nederland. Tegenwoordig hangt de subsidieregeling af van de gemeente. Niet elke gemeente geeft je de mogelijkheid voor subsidie. Dit moet je dus altijd goed nakijken wanneer je zonnepanelen wil aanschaffen. Het zou namelijk zonde zijn als je denkt dat je geen subsidie krijgt en dus ook niet aanvraagt, terwijl je er wel recht op hebt. Of je recht hebt op subsidie vind je gemakkelijk op rijksoverheid, of de website van je eigen gemeente.

BTW zonnepanelen 2023

Vanaf 1 januari 2023 zal de BTW op de zonnepanelen 0% bedragen. Deze 0% wordt wel alleen toegepast wanneer zonnepanelen worden geplaatst op woningen of een bijgebouw van een woning. De BTW daalt dus van 21% naar 0%, dat is dus echt ontzettend voordelig voor mensen die van plan zijn om zonnepanelen aan te schaffen. Op deze manier zal de overheid alleen maar meer huishoudens kunnen stimuleren om zonnepanelen aan te schaffen.

Conclusie

Zoals je in dit artikel hebt kunnen lezen, is het nog steeds rendabel om zonnepanelen aan te schaffen in 2023. De salderingsregeling geeft namelijk nog steeds tot 2025 een heleboel voordelen. Ondanks dat de compensatie afhankelijk is van jouw gemeente, kun je in de meeste gevallen rekenen op een subsidie wanneer je zonnepanelen hebt aangeschaft. Tenslotte is de 0% BTW op zonnepanelen natuurlijk een enorm voordeel. De bovenstaande redenen zorgen er dus gezamenlijk voor dat het nog steeds ontzettend rendabel is om zonnepanelen aan te schaffen in 2023. Wacht dus vooral niet meer te lang met het aanschaffen van zonnepanelen, want hoe langer je wacht hoe minder je stroom kunt terug leveren en kunt salderen. Wil je meer weten over de terugverdientijd van zonnepanelen op jouw dak? Lees dan hier meer over de kosten van zonnepanelen.

Foto: ulleo/Pixabay