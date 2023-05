Je tuin laten aanleggen van je hypotheekgeld?

GRONINGEN – Je hebt net een huis gekocht, gefeliciteerd! Maar de tuin is wel helemaal niet naar wens, misschien is deze zelfs wel helemaal niet onderhouden. Voor een perfecte tuin ben je al snel veel geld kwijt. De meeste mensen hebben niet zoveel geld op hun spaarrekening staan, dus wat doe je dan? Je kan dan denken aan het afsluiten van een lening. Toch kan het ook anders. Wist je dat je dit bijvoorbeeld kan regelen via je hypotheek?

Meefinancieren

Als je een hypotheek gaat afsluiten kun je via een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek ervoor kiezen om de kosten voor tuinaanleg meteen mee te laten financieren. Een goede tuin zorgt ervoor dat je huis meer waard kan worden als je het huis ooit weer wil verkopen. Je kan dan een hogere hypotheek krijgen.

Financieren via je hypotheek is goedkoper dan wanneer je een lening moet afsluiten. Dit komt omdat de rente een stuk lager is dan bij een gewone lening. Bovendien is de hypotheekrente aftrekbaar, want de tuinaanleg valt dan onder verbetering van de woning. Let wel op, want niet alle kosten zijn aftrekbaar. Alle kosten voor het maken van je tuin zijn aftrekbaar, maar kosten zoals tuinmeubels kun je niet aftrekken.

Huidige hypotheek verhogen

Je kan ook je huidige hypotheek verhogen als dit lukt. Je gaat dan extra geld lenen om de renovatie van je huis te kunnen betalen. Je krijgt dan vaak geld via een aparte rekening wat het bouwdepot genoemd kan worden. Let op, want je mag dit alleen gebruiken voor verbeteringen aan je tuin of aan je huis. Denk je dat je dat niet hoeft te laten controleren? Dan heb je het mis, je toont dit aan middels facturen. De bank geeft je het geld pas als de facturen zijn goedgekeurd. Heb jij dus andere dingen met je geld gedaan? Leuk geprobeerd, maar je krijgt dan niks van de bank.

Tweede hypotheek

Kan je de huidige hypotheek niet verhogen en wil je toch een nieuwe tuinaanleg gaan doen? Dan kun je keuzen voor een tweede hypotheek. Dit wordt ook wel een verbouwingshypotheek genoemd. Bij deze hypotheek moet je wel in de gaten houden dat je moet wachten tot dat je deze krijgt, vaak net zo lang als bij je eerste hypotheek. De verstrekker gaat opnieuw alle gegevens bekijken en kijkt of je alles kan financieren. Er geldt dus dan ook weer een nieuwe hypotheekakte. Maar, let op! Geld lenen kost geld.

Foto: garten-gg/Pixabay