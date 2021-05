Je woonkamer opbouwen van de grond af

GRONINGEN – En dat dus letterlijk. Want alle elementen in jouw interieur moeten volledig op elkaar zijn afgestemd. Past er iets niet in de puzzel? Dan pas je dat aan.

Zodra je merkt dat het in jouw woonkamer helemaal anders moet, kijk dan heel goed naar wat je wel en niet wilt behouden. Dat draait dus zowel om je meubelen als om de kamer zelf. Natuurlijk kun je een ruimte niet weg doen, maar elementen die je voor lief neemt zijn wel degelijk aan te passen. Al is het maar de deur of slechts het handvat ervan, om maar iets te noemen. Kozijnen, plafonds en muren zijn ook onderdelen die je niet aan het toeval mag overlaten. Datzelfde geldt ook voor je vloer.

Ben je daar nog tevreden mee? Want ook al denk je dat je niet zo vaak naar beneden kijkt, het complete plaatje moet gewoon kloppen. Dus, mocht je budget het toelaten, dan is het ook zaak dat je hierin de nodige aanpassingen doet. Hieronder hebben we een aantal van je opties uiteengezet. Doe er je voordeel mee!

Steen

Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. En wie een schitterend interieur wil, moet krom liggen. Zeker wanneer je een vloer van steen wilt, bijvoorbeeld plavuizen of marmeren tegels. De hoogste kwaliteit varianten hiervan brengen een behoorlijk prijskaartje met zich mee. Hoewel je ook niet zonder kleerscheuren wegkomt met de relatief goedkope variant, aangezien die nou niet bepaald lang meegaat. Allemaal weggegooid geld, dus. Bij behoorlijk onderhoud heb je veel plezier van deze vloer. Maar dat moet je er dus allemaal voor over hebben.

Tapijt

Wanneer we het over een populaire vloer hebben, komt tapijt met zijn hoofd om de hoek steken. Het voelt heerlijk zacht aan en heeft een geluiddempende werking. Daarnaast helpt het ook om de temperatuur in huis te isoleren! En natuurlijk ben je vrij om iedere tint te kiezen die jij maar wilt. Het nadeel is dat hardnekkige vlekken – bijvoorbeeld veroorzaakt door vet of wijn – zich niet bepaald gemakkelijk laten verwijderen. Kies je voor tapijt, ga daar dan dus heel voorzichtig mee om.

Vloerkleed

Misschien heb je stiekem toch best nog wel tevreden met je vloer, maar heeft deze op bepaalde plekken wel een aangenaam accent nodig. Onder de koffietafel, bijvoorbeeld. Dan leg je daar toch een mooi vloerkleed neer? Deze zijn in allerlei verschillende kleuren en vormen verkrijgbaar, zodat je jouw woonruimte perfect kunt complimenteren. Of juist voor een aangenaam contrast zorgt.

Hout

Hoe statig of praktisch je het ook maar wilt hebben, met hout valt overal een mouw aan te passen. Eiken geeft je woonkamer veel allure, terwijl sloop- en steigerhout een industriële invulling aan de kamer geven. Laminaat klik je dan weer heel gemakkelijk in elkaar en dat is ook nog eens in een heleboel verschillende kleuren en texturen verkrijgbaar. Kortom, je hebt er alle touwtjes mee in handen!

Kunststof

Je kunt werkelijk alle kanten op met een hoge kwaliteit kunststof vloer. Deze wordt op de meest milieuvriendelijke manier geproduceerd en gaat nog jarenlang mee. Daarnaast heb je een ruime keuze uit vele verschillende kleuren en texturen, zodat je alle facetten van het uiterlijk van je vloer tot in de puntjes bepaalt!

Foto: Josh Sorenson/Pexels