Kabinet zet in op isolatie met Nationaal Isolatieprogramma

GRONINGEN – Het kabinet heeft een ambitieus isolatieprogramma aangekondigd waarmee in 2030 maar liefst 2,5 miljoen huizen moeten zijn geïsoleerd. Met dit zogenoemde Nationaal Isolatieprogramma worden de subsidiemaatregelen aangepast en krijgt men extra hulp bij het isoleren van de woning. Welke isolatiemaatregelen kunnen zij nemen?

Dakisolatie

De meest effectieve vorm van isoleren die kan worden toegepast is dakisolatie. Er gaat namelijk gemiddeld zo’n 25 tot 30 procent van de warmte in huis verloren via het dak. Dit komt doordat warme lucht naar boven trekt en er daardoor dus veel warmte via het dak verloren gaat. Het is daarom belangrijk om goede dakisolatie te hebben, omdat je hiermee flink op de energierekening kunt besparen. Het is voor platte daken en hellende daken mogelijk om isolatie aan te brengen. Dit kan zowel vanuit de buitenkant als de binnenkant worden gedaan.

Spouwmuurisolatie

Naast het dak kan er veel warmte verloren gaan via de muren van een woning. Huizen die gebouwd zijn tussen circa 1925 en 1975 hebben een luchtruimte tussen de binnen- en buitenmuur die geïsoleerd kan worden. Wanneer je dit laat isoleren, houdt de woning veel meer warmte vast en zul je minder te hoeven stoken. Isolatie van spouwmuren wordt gedaan door het isolatiemateriaal in de spouw te plaatsen. Er zijn verschillende materialen die hiervoor gebruikt kunnen worden. Isolatie van spouwmuur kun je daarom het beste laten doen door een specialist, zoals Lammertink Isolatie.

Vloerisolatie

Ook het aanbrengen van vloerisolatie (of bodemisolatie) kan er bovendien voor zorgen dat warmte beter in huis blijft. Als je een kruipruimte hebt, komt de kou namelijk zonder isolatie door de vloer heen. Zodra je vloerisolatie laat aanbrengen, wordt deze kou tegengehouden en verliest je huis dus een stuk minder warmte. Bovendien heb je geen koude voeten meer en dat is natuurlijk heerlijk!

Glasisolatie

Het glas van de ramen in je woning kan ook erg veel doen tegen warmteverlies. Enkel glas bestaat uit één laag glas en isoleert vrijwel niet, waardoor er veel warmte verloren kan gaan. Dubbel glas bestaat daarentegen uit twee lagen en isoleert dit dus al wat beter. Echter heeft triple glas of vacuümglas de beste isolatiewaarden en houdt dit dus de meeste warmte in huis. Vacuümglas is echter vrij duur, waardoor de meeste mensen kiezen voor dubbel of triple glas. Triple glas is bovendien al heel goed voor het isoleren, omdat het bestaat uit drie glasplaten met een coating en isolerend gas, waardoor er amper warmte verloren gaat.

Subsidie

Inwoners van de provincie Groningen die een of meerdere van de bovenstaande isolatiemaatregelen willen laten uitvoeren, kunnen tot en met 31 december 2025 subsidie aanvragen van 10.000 euro via de regeling Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG).

Foto: RachelW1/Pixabay