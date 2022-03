‘Kant-en-klare dakkapel populair dankzij coronacrisis’

GRONINGEN – De kant-en-klare dakkapel wordt steeds populairder. Mede door de coronacrisis is de vraag naar de zogenoemde prefab dakkapellen de laatste tijd behoorlijk toegenomen. Dat schrijft het AD.

Wanneer je onderweg bent met de auto zie je het soms wel eens voorbij komen: een vrachtauto met een kant-en-klare dakkapel op de oplegger. De afgelopen jaren is de prefab dakkapel enorm in populariteit gestegen. In tegenstelling tot de dakkapellen die normaal gesproken pas op het dak van een huis gebouwd worden, is de prefab dakkapel al in de fabriek gemaakt en gemonteerd. En vervolgens kan de hele kapel al in één dag worden geplaatst.

Binnen één dag

Binnen één dag meer licht en ruimte in huis, dat klinkt interessant. Het is dus niet verwonderlijk dat men tijdens de coronacrisis -een periode waarin ontzettend veel mensen hun (vakantie)geld aan de verbouwing en renovatie van hun woning hebben besteedt- een nieuwe dakkapel hebben laten plaatsen. De vraag naar dakkapellen is het afgelopen jaar dan ook geëxplodeerd. En veel mensen blijken tegenwoordig voor een prefab-model te kiezen dat alleen nog maar geïnstalleerd hoeft te worden.

Vierkante meters

Ook de krapte op de woningmarkt speelt mee in de populariteit van prefab. Wie zijn huis namelijk mooi en netjes te koop aanbiedt, kan er in deze tijd een flinke prijs voor krijgen. En een dakkapel verhoogt simpelweg de oppervlakte en de waarde van een huis. Gemiddelde voegt een dakkapel ongeveer 2 vierkante meter aan oppervlakte toe en dat heeft dus een positief effect op de verkoopprijs. En naast dat er meer ruimte wordt gecreëerd, biedt het natuurlijk meer lichtinval in de betreffende kamer.

Stuc- en schilderwerk

Maar hoewel een kant-en-klare dakkapel doorgaans al binnen 1,5 uur kan worden geplaatst, is het de prefab dakkapel niet helemaal plug and play. Er moet namelijk nog wel wat afronding plaatsvinden aan de binnenkant in de vorm van stuc- en schilderwerk. Toch houdt dat mensen niet tegen om voor prefab te kiezen. Want waar dakkapellen voorheen ter plekke werden gemaakt, is die markt in de laatste 10 tot 15 jaar behoorlijk gekrompen.

Foto: MabelAmber/Pixabay