Kantoor aan huis? Plaats een blokhut in de tuin

GRONINGEN – Sinds de coronacrisis heeft het thuiswerken definitief zijn intrede gedaan. Toch heeft niet iedereen een gunstige thuiswerkplek. Een blokhut in de tuin kan uitkomst bieden.

Tijdens de coronaperiode was het om ieders gezondheid te waarborgen nodig dat we meer thuis gingen werken. Nu is dat niet meer nodig, maar toch hebben zowel werkgevers als -nemers de voordelen van het thuiswerken ontdekt. Vind jij het ook fijn om vaker thuis te kunnen werken, maar wil je je wel af kunnen zonderen van de dagelijkse bezigheden en drukte van thuis? Dan kan het interessant zijn om een blokhut in de tuin te laten plaatsen. Hierdoor kun je een unieke werkplek creëren die losstaat van het huis.

Voordelen van een blokhut als thuiswerkplek

Er zitten een aantal voordelen aan het hebben van een eigen werkplek aan huis. Het fijne aan een blokhut is dat deze is afgezonderd van het huis. Hierdoor zul je merken dat je een stuk minder snel wordt afgeleid door dagelijkse taken, zoals het doen van de was. En doordat je echt in een afgesloten ruimte zit, kun je deze ruimte puur gebruiken om te werken. Je hebt dus een ruimte die je geheel in kunt richten als kantoor. Het voordeel aan een losstaande hut is dat je deze geheel naar wens kunt laten samenstellen, zoals bij bedrijven als Lugarde Nederland. Zo kun je bijvoorbeeld de afmetingen kiezen, net als eventuele extra’s als een veranda.

Betere concentratie

Een ander voordeel van een blokhut als werkplek is de concentratie die je hierdoor kunt ervaren. Dankzij een thuiswerkplek die los staat van het huis, dus bijvoorbeeld in de tuin, hoef je een (korte) reis te maken naar een ander gebouw en voelt het meer alsof je echt naar een andere locatie gaat om te werken. Maar dan uiteraard zonder in de file te hoeven staan. Hierdoor kunnen mensen zich mogelijk beter concentreren dan wanneer ze in dezelfde ruimte moeten werken als waar ze leven. Je kunt werk en privé hierdoor goed gescheiden houden. Je gebruikt de blokhut dan enkel voor werkgerelateerde zaken.

Houd zakelijk en privé gescheiden

Om het thuiswerken goed te laten verlopen, is het ook belangrijk om het onderscheid te maken tussen zakelijk en privé. Mocht je bijvoorbeeld in de avond even snel iets willen doen voor werk, doe dit dan ook op de daarvoor bestemde locatie. Wanneer je namelijk eenmaal begint met werkgerelateerde taken in huis uitvoeren in plaats van in de daarvoor bestemde ruimte, zal je mogelijk merken dat je steeds vaker in huis blijft zitten. Dit kan de concentratie en productiviteit verminderen. Daarnaast zijn er nog tal van andere tips die het thuiswerken aangenamer te maken.

Foto: angelikabeierle/Pixabay