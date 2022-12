Kies voor het gebruik van professionele wasapparatuur

GRONINGEN – Voor organisaties binnen verschillende branches is de keuze voor professionele wasapparatuur een interessante. Het biedt hen diverse voordelen ten opzichte van het gebruik van een particulier model wasmachine. Wist u bijvoorbeeld dat de total cost of ownership van professionele wasapparatuur veel lager liggen, dan die van een klassieke huishoudmachine? Het is niet de enige reden om de aankoop van professionele wasapparatuur te overwegen. LDL Laundry is een van de specialisten op het gebied van professionele machines voor het wassen en drogen van uw vuile wasgoed. U leest in dit artikel meer over de mogelijkheden die u op dit vlak heeft en de voordelen die het uw organisatie kan bieden.

Voor deze branches is professionele wasapparatuur interessant

Onder meer organisaties in de horeca, in de recreatie en bijvoorbeeld in de zorg hebben baat bij professionele wasapparatuur. Deze organisaties verwerken dagelijks grote hoeveelheden vuil wasgoed, wat vaak een volgende dag weer moet worden gebruikt door het personeel of zorgbehoevenden. Ook voor bedrijven in de industrie of bijvoorbeeld voor verhuurders van grote appartementencomplexen is het gebruik van professionele wasapparatuur interessant. In dat laatste geval kunt u de wasapparatuur combineren met een betaalsysteem. Zo biedt u bewoners een extra service, zonder hier zelf de kosten voor te betalen.

Voordelen van het gebruik van professionele wasapparatuur

Het gebruik van professionele wasapparatuur biedt u verschillende voordelen. Eerder las u al, dat de total cost of ownership van deze apparaten lager liggen dan die van particuliere modellen. De machines gaan langer mee; het aantal draaiuren ervan ligt hoger dan bij klassieke huishoudmachines. Dit maakt de machines tot een hele duurzame keuze! Ook verbruikt professionele wasapparatuur over het algemeen minder energie. Mede door het feit dat wasprogramma’s korter duren. Niet onbelangrijk is het gegeven dat de hoge kwaliteit van professionele wasapparatuur schade aan uw wasgoed voorkomt.

Professionele wasapparatuur van diverse merken

Partijen als LDL Laundry bieden u professionele wasapparatuur van verschillende gerenommeerde merken aan. Denk aan merken als IPSO, Merker en Speed Queen. De wasmachines van deze merken staan te boek als zeer betrouwbaar; ze gaan lang mee en de kans op defecten aan de apparaten is klein. Daarbij biedt ieder van deze merken een breed scala aan modellen professionele wasmachines en wasdrogers. Aan welke eisen moet de wasapparatuur voor u voldoen?

Advies bij de aankoop van professionele wasapparatuur

Overweegt u de aankoop van professionele wasapparatuur voor uw organisatie? Bij partijen als LDL vindt u een compleet overzicht van de verschillende apparaten. Let hierbij goed op onder meer het verschil in inhoud van de wastrommel. U wilt voorkomen dat de wastrommel veel te groot is; tegelijkertijd maakt een te kleine wastrommel dat u de machine onnodig vaak moet laten draaien. Vindt u het lastig om hierin een keuze te maken? Partijen als LDL Laundry adviseren u graag over het type professionele wasapparatuur wat het beste op uw wensen aansluit. Naast de klassieke wasmachine en wasdroger zijn er bijvoorbeeld ook speciale droogkasten; ze worden gebruikt voor onder meer brandweerkleding. Neem eens contact op met een expert, zodat u er meer over te weten kunt komen.

Foto: Sarah Chai/Pexels