Kom tot rust met een Aroma Diffuser

GRONINGEN – Waarschijnlijk heb je er al eens van gehoord: Aroma Diffusers. Ze verspreiden de geur van essentiële of etherische oliën in een ruimte. Op veel mensen heeft dit een rustgevend effect. Voor mensen die bijvoorbeeld gevoelig zijn voor luchtjes, kan een Aroma Diffuser helpen deze luchtjes te verbloemen. Zo kunnen die mensen zich vervolgens focussen op de geur van de essentiële olie. Naast het verbloemen van geurtjes heeft een Aroma Diffuser veel meer voordelen, ook voor je gezondheid!

Het effect van essentiële oliën

Essentiële oliën zijn natuurlijke oliën. Ze worden gemaakt van verschillende delen van bepaalde planten. Door middel van stoomdestillatie worden de aromatische vloeistoffen uit de planten gewonnen. Verschillende essentiële oliën kunnen weer verschillende effecten hebben op jouw gesteldheid of gezondheid. Het toevoegen van druppeltjes eucalyptus olie aan je Aroma Diffuser helpt bijvoorbeeld tegen verkoudheid. De eucalyptus zorgt ervoor dat je wat vrijer kunt ademen.

En ervaar je stress of slaapproblemen? Dan kun je beter een olie met lavendel en sinaasappel gebruiken. Oliën met deze ingrediënten zorgen voor een rustgevende sfeer. Maar ook voor mensen die kampen met angst en emotionele problemen wordt het gebruik van essentiële olie aangeraden, namelijk met bergamot. Wanneer je Tea Tree olie toevoegt aan jouw Aroma Diffuser, kan dit helpen bij bronchitis, sinusitis, neus- en keelinfecties. Daarnaast kan Tea Tree de weerstand verhogen en werkt het tegen vermoeidheid.

En niet alleen tegen gezondheid kun je essentiële olie gebruiken. Ook wanneer je last hebt van muggen is olie een wondermiddel. Niet alleen het zoemende geluid van de mug kan frustrerend zijn, ook muggenbeten kunnen enorm jeuken. Gelukkig is er een speciale etherische olie tegen muggen op de markt, namelijk citroen eucalyptus. Deze olie bevat een citronella-achtige geur, die PMD bevat, waar muggen het liefst met een grote boog omheen vliegen.

Aromatherapie

Wil je maximaal genieten van de olie? Dan kan dat door middel van aromatherapie. Bij dit type therapie adem je de essentiële oliën via de neus in door middel van de Aroma Diffuser. De (geuren van de) oliën kunnen dan de hersenen stimuleren. Aromatherapie wordt voornamelijk ingezet bij mensen die klachten hebben als spanning, angst en slapeloosheid, maar je kunt dit natuurlijk ook zelf thuis doen. De achterliggende gedachte van aromatherapie is dat de geuren van de olie inwerken op het onderbewuste en een eventueel verstoord zenuwstelsel weer terug in evenwicht brengen.

Zoals je ziet zijn er genoeg redenen om een stijlvolle Aroma Diffuser aan te schaffen. Naast dat essentiële oliën veel positieve effecten op jouw (mentale) gezondheid hebben, hoeven Aroma Diffusers helemaal niet veel te kosten. Je vult het bakje met water en voegt daar enkele druppels essentiële olie aan toe. Vervolgens wordt het water omgezet in damp, zonder het te verwarmen. Sit back and relax!

Foto: Captured by Lisa