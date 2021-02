Langer Thuis: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

GRONINGEN – De Rijksoverheid wil ouderen helpen om in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud te worden. Dat staat in het programma Langer Thuis.

We worden steeds ouder en blijven langer gezond. Veel ouderen willen daarom zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. De overheid stimuleert dit, maar er komt heel wat bij kijken. Welke hulpmiddelen en aanpassingen zijn er bijvoorbeeld nodig? Hoe blijf je actief en mobiel? Hoe houd je het veilig en verantwoord? En op welke financiële vergoedingen kun je aanspraak maken? Het online platform Langer Thuis in Huis biedt ouderen, hun familie, mantelzorgers en vrijwilligers het antwoord op al deze vragen.

Complete digitale informatiegids

Langer Thuis in Huis is een complete digitale informatiegids voor de moderne senior die zich wil voorbereiden op een zelfstandige toekomst. Het platform biedt zowel praktische informatie als inspirerende verhalen, keuzehulpen en stap-voor-stap gidsen over alle aspecten rondom het zelfstandig thuis wonen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 45 km aankoopgids, tips voor wanneer je een relaxfauteuil kopen wilt, maar ook aan columns van thuiswonende senioren over wat hen bezighoudt, waar ze tegenaan lopen en hoe ze dat oplossen.

Actueel, toegankelijk en leesbaar

Het platform is een initiatief van (oud-)medewerkers van een trapliftleverancier. “We merkten dat veel klanten vragen hadden over langer thuis wonen en we willen onze kennis daarover graag delen”, vertelt Jan-Peter Boer, een van de initiatiefnemers van Langer Thuis in Huis. “Natuurlijk vind je deze informatie ook op andere platforms, maar wij onderscheiden ons doordat we de juiste en actuele informatie samenbrengen en zo helder mogelijk presenteren. Onze artikelen zijn goed toegankelijk en leesbaar.”

Hoofdredacteur Carmen van Andel sluit zich daarbij aan. “Wat mij drijft is dat er best behoorlijk veel senioren zijn die in oncomfortabele, onveilige omstandigheden wonen. Of die thuis zitten te wachten tot de telefoon misschien een keertje gaat. Dit zijn situaties die niet nodig zijn, maar door een gebrek aan kennis of bijvoorbeeld schaamte blijven mensen in die situatie zitten. Dat willen wij met Langer Thuis in Huis voorkomen door te laten zien wat wel mogelijk via laagdrempelige content.”

Altijd gratis te raadplegen

Van Andel en Boer zijn vastberaden om van hun platform binnen nu en drie jaar de meest complete en actuele informatiegids te maken over langer thuis wonen en alles wat daarbij komt kijken. Om dat te bereiken worden regelmatig experts betrokken die de artikelen controleren en is alle informatie op het platform gratis te raadplegen. “En dat blijft ook zo”, verzekert Boer.

Foto: Andrea Piacquadio/Pexels