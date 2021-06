Lefier vergroent rondom Noorderplantsoen in Groningen

GRONINGEN – Rondom het Noorderplantsoen, het groene hart van de stad Groningen, worden ook de woningen steeds groener. Woningcorporatie Lefier verduurzaamt daar 96 karakteristieke, oudere huurwoningen, die na renovatie energielabel A krijgen. Na de bouwvak start Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) met groot onderhoud en verduurzaming van de woningen. De uitvoeringsovereenkomst werd deze week getekend door Lefier en BGDD.



De huurwoningen aan de Noorderbinnensingel, Grote Leliestraat, Grote Rozenstraat en de Grote Kruisstraat zijn in het voorjaar van 2022 weer helemaal bij de tijd, zowel qua onderhoud als op het gebied van duurzaamheid. En dat zonder de kenmerkende, historische aanblik te veranderen.

Van E naar A

De huidige energielabels van de 96 huurwoningen verschillen van label C tot G, met een gemiddeld label E. “Dat kan veel beter,” zegt Pieter Witzenburg, directeur vastgoed van Lefier. “Per woning, die onderling behoorlijk verschillen, treffen we maatregelen om op energielabel A uit te komen. Dat betekent meer wooncomfort voor de huurders en een lager energieverbruik.”

Van buiten naar binnen

Biense Dijkstra van Dijkstra Draisma legt uit hoe de renovatie verloopt: “Zowel de buitenkant als de binnenkant van de 96 woningen wordt aangepakt. We starten met de werkzaamheden aan de buitenkant. We brengen bijvoorbeeld gevelisolatie aan en voorzien alle ramen van HR++-glas. We vervangen achterdeuren en balkondeuren en voeren waar nodig metselwerkherstel- en schilderwerkzaamheden uit.”

Optimaal binnenklimaat

Ook binnen de woning ligt de focus op verduurzaming. Oude cv-ketels worden vervangen door een energiezuinige HR-combiketel. En alle woningen krijgen een mechanisch ventilatiesysteem met CO 2 -sensor. Dit kastje meet hoeveel ventilatie in de woning nodig is en regelt dit automatisch. Een goed en gezond binnenklimaat is het resultaat.

Versnelde verduurzaming

Witzenburg: “Dit project rondom het Noorderplantsoen is voor Lefier het eerste, uniforme Label A-project van een groot aantal dat nog gaat volgen en onderdeel van onze verduurzamingsopgave. Samen met vier vaste bouwpartners en volgens een standaard werkwijze renoveert Lefier de komende drie jaar 1.500 huurwoningen naar label A, waarvoor een investering van 60 miljoen euro gedaan wordt. En de renovatie van nog eens 2.000 andere woningen is ondertussen in voorbereiding.” Dat Lefier als eerste kiest voor vergroening van woningen rond het groene Noorderplantsoen is puur toeval: al in veel andere wijken en gemeenten zijn duurzame, groene woningen gebouwd en gerenoveerd door de corporatie.

Foto: Lefier