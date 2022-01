Maai jouw gras gezond

GRONINGEN – Bezit jij een prachtig huis met een mooie tuin? De tuin is een heerlijke plek waar jij lekker kan uitrusten, ook is het een goede plek waar jij met jouw visite kan borrelen. Een tuin heeft eens in de zoveel tijd onderhoud nodig. Veel mensen zien enorm tegen het onderhoud van de tuin op.

Het is vaak een fysiek zwaar klusje en daarnaast moet het onderhoud ook regelmatig gebeuren. Er zijn veel verschillende gereedschappen te koop die jou het werken in de tuin gemakkelijker maken. Schaf tuingereedschap aan en maak het jezelf gemakkelijk!

Bosmaaier: voor de grotere gazons

Veel tuinen beschikken over een mooi groen gazon. Het ene gazon is groter dan de ander en daarnaast verschillen de gazons ook van elkaar wat betreft kleur. Heb jij een groot gazon en wil jij jouw gazon groener maken? Koop dan een bosmaaier. Een bosmaaier is dé perfecte grasmaaier voor een groter gazon. Het is een makkelijke grasmaaier die al het zware werk uit handen neemt.

Het maaien van het gras is nou eenmaal nodig als je een gezond en groen gazon wil. Het maaien zorgt er namelijk voor dat het gras weer genoeg licht krijgt. Met een bosmaaier is jouw gazon in een handomdraai gemaaid. De bosmaaier is erg geschikt voor het ruwere maaiwerk, bijvoorbeeld op oneffen terreinen en op plekken waar je met een normale grasmaaier lastig kunt maaien. De bosmaaier is enorm geschikt voor gazons met veel onkruid en mos. Daarnaast kun je takken tot een dikte van 10 centimeter met een bosmaaier afzagen.

Er zijn veel verschillende soorten bosmaaiers, hierbij kan je denken aan een accu bosmaaier, een elektrische bosmaaier of een benzine bosmaaier. Heb je bijvoorbeeld wel eens gehoord van de Stihl bosmaaier elektrisch? Deze bosmaaier is erg handig in gebruik en daarnaast heb je geen last van harde maai geluiden. Koop een bosmaaier en maak jouw gazon binnen no-time weer groen!

Tips voor een mooi gazon

Zoals eerder benoemd is zorgt grasmaaien ervoor dat alle grassprieten weer voldoende licht krijgen. Zonder licht kan het gras namelijk niet goed groeien. Ook is het maaien van het gras belangrijk als je wilt voorkomen dat onkruid en mos op het gazon gaan groeien. Het maaien van het gras moet goed gebeuren, je moet het gras bijvoorbeeld niet te kort maaien. Als je het gazon te kort maait, dan kan dit ervoor zorgen dat het gras verbrandt door de felle zon.

Maai op een dikte van minimaal 3 cm, zo voorkom je dat het gras verbrand. Het gras moet in het voor- en najaar eens in de twee weken gemaaid worden. In de zomermaanden kan het gras elke week gemaaid worden. Hoe vaker het gazon gemaaid wordt, hoe beter dit voor het gras is. Als laatste is het ook belangrijk dat je in verschillende richtingen maait, maai dus iedere week een andere kant op. Koop een bosmaaier, volg alle tips en geniet van jouw mooie gazon!

Foto: Counselling/Pixabay