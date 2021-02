Maak je hekwerk compleet met een inrijpoort

GRONINGEN – Wanneer je een huis bezit met een stuk tuin of grond, is het gebruikelijk dat je daar een hekwerk omheen wilt laten plaatsen. Dit wordt doorgaans gedaan als omheining, maar ook voor de sier kan het er ontzettend mooi uitzien. En ongeacht het hekwerk, is het handig om een inrijpoort te plaatsen. Op deze manier kun je gemakkelijk het terrein afsluiten voor ongenodigde gasten. Wil je een hekwerk met poort plaatsen bij de voortuin van je woning? Dan is het van belang om te kijken naar een passende tuinpoort waardoor de woning makkelijk bereikbaar blijft.

Soorten tuinpoorten

Op het moment dat je een hekwerk hebt geplaatst rond een tuin, is het natuurlijk zaak om daar een tuinpoort bij te plaatsen die voldoet aan de door jouw gestelde eisen. Het mooiste is natuurlijk om de te plaatsen tuinpoort te laten leveren in de stijl van het geplaatste hekwerk. Tuinpoorten zijn namelijk verkrijgbaar in verschillende materialen, zodat je het hek letterlijk en figuurlijk sluitend kunt maken. Daarnaast zijn tuinpoorten verkrijgbaar in verschillende hoogtes, zodat je de omheining van jouw woning optimaal naar jouw zin en smaak kunt aanpassen.

Op het moment dat je een keuze maakt voor een houten tuinpoort, zul je zien dat daar ook weer een verscheidenheid aan opties wordt geboden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een grenen tuinpoort, maar ook een hardhouten of zelfs een tuinpoort gemaakt van bamboe. Houten tuinpoorten worden gemaakt op een stalen frame om zo de constructie zo stevig mogelijk te maken. Zo’n frame is eigenlijk de basis van de poortdeur. De metalen tuinpoorten zijn over het algemeen alleen in een lagere variant te verkrijgen en kunnen bestaan uit één of twee deurdelen.

Diverse inrijpoorten

Een vrijstaande woning met een hekwerk om het eigen terrein te omheinen, vraagt om een passende inrijpoort. Deze poorten zijn over het algemeen voornamelijk verkrijgbaar in stalen varianten, maar bekende partijen zoals MT Hekwerken bieden een veel groter assortiment. Zo kun je bijvoorbeeld ook varianten vinden die een houtlook hebben, om zo toch een wat meer traditionele sfeer aan een inrijpoort mee te geven. Elke inrijpoort is op zo’n manier ontworpen om het mogelijk te maken voor een auto om de poort te passeren, maar ook binnen de inrijpoorten zijn er meerdere mogelijkheden.

Zo kun je kiezen voor een draaipoort waarbij de deuren naar binnen of naar buiten worden geslagen. Dit gebeurt meestal in een hoek van 90 graden. Een nadeel hiervan kan zijn dat dit soort poorten behoorlijk veel ruimte in beslag nemen. Dat is natuurlijk geen probleem als de poort geplaatst wordt bij een grote boerderij, maar bij een woning met minder grond kan dit wel voor problemen zorgen. Op de plek waar de poort de hoek van 90 graden moet maken, is het namelijk niet mogelijk om iets anders neer te zetten. Deze ruimte moet dus altijd vrijgehouden worden.

Een andere optie is een schuifpoort. Deze is een stuk efficiënter en kan ook op het moment dat er iets minder ruimte is, makkelijk geplaatst worden. Bij een schuifpoort worden de deuren langs het hekwerk geschoven en hoeft er dus geen extra ruimte meer vrij worden gemaakt. Deze inrijpoorten kunnen bovendien geautomatiseerd worden door middel van mechanische of hydraulische openers. Genoeg keuze dus!

Foto: SAMYii/Unsplash