Makeovers op Funda: ‘Alle huizen gaan op elkaar lijken’

GRONINGEN – Zwarte stopcontacten, een replica aan de wand van Vermeer’s Meisje met de parel, een zwarte stalen deur en een visgraatvloer: huizen gaan steeds meer op elkaar lijken.

Wie vandaag de dag op de populaire huizensite Funda kijkt, ziet veel woningen die qua interieur verrassend veel op elkaar lijken. Dat blijkt in ieder geval uit het account op Instagram van Funda Makeovers. Het Instagram-account toont foto’s van huizen die eerst op Funda te koop stonden, maar vervolgens door beleggers zijn gekocht en opgeknapt, waarna de volledig getransformeerde woningen opnieuw te koop worden aangeboden. Deze zogenoemde ‘geflipte’ huizen hebben opvallend vaak dezelfde details, meubels en kleurstelling. En natuurlijk een flink prijskaartje, want soms schiet de prijs van een woning door de make-over zelfs met tonnen omhoog, zo vertelt journalist en radiomaker Beitske de Jong (34) aan tafel bij talkshow Talk of the Town.

Zwart en staal

Het idee voor Funda Makeovers ontstond toen de in Groningen opgegroeide Beitske op zoek was naar een eigen woning. Ze zocht zich meerdere keren per dag suf op sites als Funda en kwam regelmatig woningen tegen die in mum van tijd volledig gerenoveerd opnieuw op Funda verschenen. En steeds vaker leek het interieur verdacht veel op elkaar, namelijk zwarte stopcontacten, een zwarte stalen deur, een visgraatvloer en Vermeer’s Meisje met de parel aan de muur. Overal in het land zag Beitske huizen met interieurs in diezelfde stijl: van Groningen tot Tilburg, maar veruit het meest in de Randstad, zo vertelt ze tegenover EditieNL. Maar dat wil echter niet zeggen dat dat ook haar eigen smaak weergeeft.

370.000+ volgers

Het leek Beitske leuk om een Instagram-account te maken en haar bevindingen met de wereld te delen. Sinds het begin van de coronacrisis plaatst ze daarom meerdere keren per week foto’s van Funda-huizen van voor en na de verbouwing, inclusief de oude en nieuwe vraagprijs. En deze voor-en-na-foto’s bleken een schot in de roos, want het account groeit bijna net zo hard als de huizenprijzen. Meer dan 370.000 mensen uit heel het land volgen Funda Makeovers inmiddels op Instagram. En daar zou je als influencer behoorlijk wat geld mee kunnen verdienen. Toch heeft Beitske niet die intentie. Tegenover Nu.nl laat de journaliste weten dat er al genoeg partijen geld verdienen aan de woningmarkt. Voor haar blijft het vooral een leuke hobby.

