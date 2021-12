Meer kleur in huis met vloerkleden

GRONINGEN – Ben je uitgekeken op je interieur, of vind je dat het tijd is om meer sfeer en kleur toe te voegen in je interieur? Je hoeft niet direct aan de slag met verf, behang of naar de meubelboulevard voor een compleet nieuw interieur. Want heb je weleens gedacht aan het toevoegen van vloerkleden met kleuren?

Het zal je zeker verbazen wat je kunt doen met de juiste kleur vloerkleden. Maar voordat je met kleden aan de slag gaat, waar moet je aan denken en precies rekening mee houden? Laten we voorop stellen, de kleur van je vloerkleed is essentieel. Kies je voor een gekleurd vloerkleed, dan is de keuze echt heel erg ruim. Maar een vloerkleed met kleur, bepaalt de sfeer in je interieur, dus denk er goed over na.

Donkere of juist lichte kleuren

Heb je een voorkeur voor donkere vloerkleden? Dat kan natuurlijk ontzettend mooi zijn, misschien zit je wel te denken aan een zwart vloerkleed. Met een donker vloerkleed zorg je voor veel warmte en persoonlijkheid in een interieur. Houd er wel rekening mee dat donkere kleuren soms wat moeilijker te combineren zijn met meubels in felle kleuren zoals groen, oranje of geel.

Is je woonkamer of de ruimte waar je het vloerkleed gaat gebruiken heel erg licht en luchtig. Dan zouden we je willen adviseren om te kiezen voor een rustige kleur. Denk dan bijvoorbeeld eens aan een wit vloerkleed of een kleed in het beige of grijs. Lichte vloerkleden staan ook ontzettend mooi bij een donkere vloer. Een combinatie die je veel ziet in een slaapkamer, maar zeker ook goed mogelijk is in een woonkamer.

Andere kleuren waar we nog graag even bij stilstaan zijn paars, groen en rood. Een paars vloerkleed is goed geschikt voor een eigentijds interieur en kan een rustieke sfeer geven. Paars is goed te combineren met grijs maar ook bij felle kleuren. Een groen vloerkleed geeft rust in een ruimte en kan energie geven. Groen kun je goed combineren met bruintinten.

Zoals gezegd, met een een groen kleed geef je het interieur een natuurlijke uitstraling. Kies je voor een rood vloerkleed, dan krijgt een ruimte echt warmte en gezelligheid. Wil je het combineren met andere kleuren? Kies dan voor grijze elementen, dit staat perfect bij een rood vloerkleed.

Ben je na het lezen van dit artikel er al helemaal uit en weet je precies welk vloerkleed bij je in huis past? Dan kun je op zoek naar een vloerkleed met de juiste kleur. Een laatste tip die we je nog mee willen geven. Kies echt wat bij je past en niet per se wat nu hip en trendy is. Kies bijvoorbeeld eens voor een gekleurd rond vloerkleed in de woonkamer, of een gekleurd groot vloerkleed in de zithoek.

Je kunt je huis helemaal de sfeer geven, waar jij je prettig bij voelt. Dus is een van de laatste trends niet helemaal jouw kleur? Geen probleem, kies een kleur vloerkleed dat wel bij je past! Eenmaal het vloerkleed in huis, dan zul jij je heerlijk thuis voelen en is het iedere keer weer een feest om het vloerkleed te zien.

Foto: Sina Saadatmand/Unsplash