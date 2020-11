Meer privacy in je tuin dankzij een duurzame schanskorf

GRONINGEN – Nu de blaadjes volop van de bomen vallen en de inkijk in de tuin groter wordt, lijkt een schanskorf de ideale oplossing om de privacy in je tuin te waarborgen.

Tijdens de coronacrisis zijn we volop aan het verbouwen en renoveren geslagen. We verblijven meer thuis en willen het daarom binnen- én buitenshuis beter naar ons zin maken. Het mooie najaarsweer biedt ons bovenal de gelegenheid om vóór het einde van 2020 nog even snel de tuin aan te pakken en met name de inkijk die ontstaat door het vallen van de bladeren. We vertellen je hoe je met een stenen schanskorf binnen no time (weer) privacy in je tuin creëert. Want je wilt toch geen maanden wachten voordat de blaadjes weer aan de bomen hangen en de beplanting voldoende beschutting biedt?

Kant-en-klare haag?

De meest voor de hand liggende oplossing voor meer privacy in je tuin lijkt op het eerste gezicht de kant-en-klare haag. Een klant-en-klare haag is een voorgekweekte haag die al helemaal volgroeid is. Je hebt dit soort hagen in verschillende soorten, hoogtes en breedtes. Maar welke haag je ook kiest, een ding blijft bij elk type hetzelfde; ze vereisen allemaal onderhoud. Bovendien ontstaat er in de herfst of winter vaak een enorme inkijk. Dus heb je geen groene vingers en houd je niet van snoeien, harken en verzorgen? Of heb je gewoonweg te weinig tijd om in de tuin aan de slag te gaan? Dan zijn schanskorven misschien wel de ideale oplossing voor jou.

Schanskorf als schutting

Een schanskorf (ook wel steenkorf of gabion genoemd) is een constructie die bestaat uit een metalen gaasnet gevuld met stenen. Van oorsprong werd een schanskorf in de Middeleeuwen gebruikt als onderdeel van een fort, maar tegenwoordig worden ze door de moderne uitstraling vooral decoratief ingezet. Door de vele mogelijkheden in vormen en maten kun je een schanskorf altijd aanpassen naar je eigen smaak; van een ronde schanskorf tot hoekschanskorven en met donkere, witte of zelfs gekleurde stenen. Om meer privacy in je tuin te creëren kun je een schanskorf gebruiken als stenen schutting, want dankzij de stenen is de inkijk meteen verdwenen. Maar je kunt een schanskorf ook inzetten als bloembak, fontein, tuinhaard en zelfs als basis voor een zithoek of waterval.

Duurzaam en onderhoudsarm

Het grote voordeel van een schutting in de vorm van een stenen schanskorf, is dat deze nagenoeg onderhoudsvrij is. Omdat zowel de korf als de stenen niet slijten, gaat de korf heel erg lang mee. De steenkorf is dus niet alleen onderhoudsarm, maar ook duurzaam. De hele schanskorf is namelijk gemaakt van natuurlijk materiaal. De breukstenen kun je na het afbreken van de schanskorf dus gewoon weer hergebruiken, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Zodra je een nieuwe fundering hebt geplaatst, kun je de schanskorf opnieuw vullen met de gebruikte stenen. De schanskorf lijkt dus niet alleen de perfecte oplossing voor het privacyprobleem in de tuin, maar biedt ook een modern, duurzaam en onderhoudsarm alternatief voor beplanting.

Foto: Gabinova