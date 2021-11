Meer thuiswerken vraagt meer van onze woning

GRONINGEN – Pre-corona was het not-done om thuis te gaan werken en moest je van goede huize komen om dit voor elkaar te krijgen. De standaard werken op kantoor is veranderd naar een meer hybride manier van werken waarbij zowel thuis als op het kantoor gewerkt mag worden. Of in bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk geworden om volledig thuis te gaan werken. Dit verandert het sentiment op de woningmarkt. De woningbezitter kijkt anders tegen een woning aan. Waar voorheen de woning alleen gebruikt werd om in te wonen wordt deze ook gebruikt om in te werken. De werkfunctie is erbij gekomen wat eisen ten aanzien van de volgende woning over de kop gooien.

Voors en tegens van thuiswerken

Het verminderen van de reistijd, de flexibele werkdagen en natuurlijk de omgeving is veranderd door deze trend. Het kantoor op het werk die normaliter ieder voorziet van bescherming tegen weersinvloeden door middel van verwarming, ventilatie en zonneschermen zullen thuis ook benodigd zijn. In de zomer lekker koel kunnen werken dankzij een mobiele airco vraagt om de nodige investering en ruimte in huis.

Het nadeel van thuiswerken is het wegvallen van het persoonlijk contact. Natuurlijk wordt er via de digitale werk door middel van skype, teams of videobellen contact onderhouden met collega’s. Het online vergaderen over bijvoorbeeld het inrichten van de volgende linkbuilding strategie kan in theorie zeer zeker. Alleen is deze manier van werken minder menselijk en sociaal. Of het uitnodigen van collega’s en/of zakelijke relaties in je eigen huis ooit een normaliteit gaat worden, is voor ieder een persoonlijke kwestie.

Verandering in woonwensen

Veiligheid in huis en comfort is een grotere uitdaging geworden sinds de pandemie. Het huis wordt meer gebruikt en vraagt daarom om de juiste apparatuur en middelen om dit fatsoenlijk te kunnen doen. Een gezonde werksituatie is hierbij belangrijk en kan dankzij een op maat gemaakt bureau, stoel, de juiste verlichting, verwarming en ventilatie zeer zeker bereikt worden. Een huurwoning kan dit niet altijd beamen, wat starters dan al gauw doen neigen tot het verhuizen naar een fatsoenlijke woning met een verantwoorde werkplek en omgeving om het werk gezond te kunnen doen. Kleinere en grotere klussen om deze realiteit te bewerkstelligen zijn sinds de pandemie alleen maar toegenomen. Een andere of grotere tuin, buitenruimte of een speciaal kantoor in huis voor het organiseren van deze uitdaging.

Woningmarkt is veranderd

Waar voorheen de woning alleen nog gebruikt werd in de avond na het werk is de woning het centrum van onze leefomgeving geworden. Een goed koffiezetapparaat, de juiste ICT en internetverbinding, rust, frisse lucht, warmte of juist koeling. De verkoop van airco systemen zoals een airco zonder slang is drastisch toegenomen, het tuincentrum wordt regelmatig bezocht, klussers hebben het drukker wegens renovaties of verbouwingen aan een woning, de bouwmarkt heeft moeite om materialen tijdig aan te slepen. Al met al is de woningmarkt meer in beweging gekomen door het veranderen van deze woonwensen die grotendeels beïnvloed is door de nieuwe manier van werken.

Foto: Ivan Samkov/Pexels