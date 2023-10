Met deze houtideeën ga je voor een stijlvolle Groningse tuin

GRONINGEN – Ben je woonachtig in een van de prachtige Groningse dorpen? Dan heb je waarschijnlijk ook een grote tuin, want de provincie Groningen is vergeleken met andere provincies nog een redelijk dunbevolkt gebied. Natuurlijk is het dan wel verstandig om iets leuks met je tuin te doen. Het is vooral leuk om dingen met hout te maken. Dit is immers een echt natuurproduct en past dan ook in de tuin.

Ga voor een houten vlonder

Met een houten vlonder breng je meer sfeer in je tuin. De kleur van hout past namelijk perfect bij de bomen en planten in je tuin. Met een houten vlonder kun je van je tuin dus een harmonieus geheel maken. Als je geld wilt besparen, kun je ook prima zelf een houten vlonder bouwen met kwalitatief hout voor buiten.

Maar een vlonder is daarnaast ook praktisch, want je kunt er verschillende terrasmeubels opzetten. Met een vlonder heb je altijd een harde ondergrond en dat is natuurlijk zeer fijn. Daarnaast kun je natuurlijk ook andere spullen op de vlonder plaatsen.

Maak kasten voor je kliko’s

Als de vuilnis in jouw buurt nog wordt opgehaald met een vuilniswagen, dan heb je ongetwijfeld kliko’s in de tuin. De tuin is natuurlijk het visitekaartje van je woning en laten we eerlijk zijn en toegeven dat kliko’s bijzonder praktisch zijn, maar niet echt een mooie uitstraling met zich meebrengen. Ze vloeken namelijk met de stijl van je tuin.

Gelukkig kan hout bijdragen aan een betere uitstraling, want je kunt speciale kasten voor je kliko’s maken. Daarmee verberg je in de eerste plaats je kliko’s en tegelijkertijd ga je voor een uniciteit, want niet veel mensen hebben prachtige klikokasten in de tuin staan.

Maak een houten buitenkeuken

Ben je een groot liefhebber van koken en vind je het zeer aangenaam om buiten te zijn? Dan kun je die twee zaken combineren met een houten buitenkeuken. Je kunt zelf een buitenkeuken maken, maar je kunt er ook voor kiezen om deze zelf te bouwen. Met een buitenkeuken heb je veel ruimte voor het koken en om die reden kun je ook leuke tuinfeesten geven. Het is een keer wat anders dan een barbecue!

Een houten erfafscheiding

Mensen die van privacy houden, doen er goed aan om een schutting in de tuin te plaatsen. Dan heb je namelijk geen last van pottenkijkers en daarmee voelt het ook alsof de tuin echt van jezelf is. Je kunt een schutting natuurlijk van verschillende materialen maken, maar je kunt het beste voor een houten schutting gaan als je wilt dat deze past bij de rest van je tuinstijl. Natuurlijk kun je de schutting ook voorzien van mooie planten, zodat hij minder opvalt.

Foto: s-ms_1989/Pixabay