NCG vergoedt advies voor huiseigenaren met bevingsschade

PROVINCIE – De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft aangekondigd dat zij huiseigenaren in Groningen willen ondersteunen bij het versterken van hun woning.

Met een nieuwe regeling kunnen huiseigenaren een onafhankelijk financieel adviseur inschakelen op kosten van de NCG. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de gevolgen van de versterking voor de hypotheek of de waarde van de woning. Of over mogelijke gevolgen voor verzekeringen of toeslagen. De financieel adviseur kan ook ondersteunen bij budgetbeheersing. De regeling is bedoeld voor eigenaren van woningen en gebouwen die niet veilig zijn en versterkt moeten worden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan huiseigenaren moeten voldoen. Een daarvan is dat de eigenaar in bezit moet zijn van een versterkingsadvies of beoordelingsrapport van zijn of haar woning. Uit dat rapport moet blijken dat de woning niet voldoet aan de veiligheidsnorm en niet veilig genoeg is bij aardbevingen. Daarnaast moet de woning door de NCG of in eigen opdracht worden versterkt of gesloopt en opnieuw gebouwd.

Onafhankelijk advies

Huiseigenaren in Groningen met bevingsschade hebben zelf de mogelijkheid om een financieel adviseur te kiezen uit een lijst met adviseurs die zich bij de NCG hebben aangemeld, maar hebben ook de optie om een niet aangesloten adviseur te kiezen. Die adviseur moet dan wel beschikken over grondige inhoudelijke kennis en ruime ervaring op het gebied van persoonlijke financiën. Andere voorwaarden zijn een financiële opleiding op minimaal hbo-niveau en vijf jaar werkervaring in de financiële sector.

De regeling is ook van toepassing op huiseigenaren die al verder zijn in het versterkingsproces en zelf een financieel adviseur hebben ingeschakeld. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden een bedrag van maximaal vijfduizend euro ontvangen van de NCG. Ook in dit geval moet de financieel adviseur aan de voorwaarden voldoen. Het advies van de adviseur moet na 1 januari 2020 gegeven zijn.

De NCG wil met deze regeling huiseigenaren in Groningen tegemoetkomen die te maken hebben met bevingsschade en de versterking van hun woning. Door de financiële ondersteuning van de NCG kunnen huiseigenaren een onafhankelijk financieel adviseur inschakelen die hen helpt bij de financiële gevolgen van de versterking van hun woning. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de gevolgen voor de hypotheek of de waarde van de woning, maar ook over mogelijke gevolgen voor verzekeringen of toeslagen.

Foto: ha11ok/Pexels