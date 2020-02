Nieuwbouwproject Ebbingekwartier in de verhuur

GRONINGEN – De verhuur van het nieuwbouwproject Ebbingekwartier, gevestigd aan het Boterdiep in Groningen, is inmiddels gestart.

Het project betreft 32 twee- en driekamer huurappartementen in de vrije sector. De appartementen zijn verdeeld over vier woonlagen. Op de begane grond bevindt zich circa 590 m2 aan commerciële ruimte, waaronder het toekomstig kantoor van VanWonen, een kinderdagverblijf van SKSG en nog een beschikbare bedrijfsruimte van circa 90 m2.

Ebbingekwartier

Het project maakt deel uit van het plan Ebbingekwartier op het voormalig CiBoGa-terrein. Het plan van in totaal 221 woningen, bestaat uit diverse deelprojecten en ontvouwt zich sinds 2015 tot een volledig nieuwe wijk met een diversiteit aan stadsvilla’s, hofwoningen, herenhuizen en voorzieningen zoals horeca, een stadstrand en diverse culturele activiteiten.

Nieuw stedelijk gebied

Het nieuwbouwcomplex aan de rand van het historische stadscentrum is ontwikkeld door VanWonen die vandaag de negende fase oplevert aan Bouwinvest Residential Fund. TEAM 4 Architecten ontwierp het gebouw en de realisatie is in handen van Hesco Bouw. Ook op andere plekken in de stad is VanWonen bezig met de ontwikkeling van nieuw stedelijk gebied.

Foto: VanWonen