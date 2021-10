Past een poster in ieder interieur?

GRONINGEN – Bij het inrichten van een huis, woonkamer, slaapkamer, of kantoor denk je waarschijnlijk snel aan meubels, vloerbekleding en wandbekleding. Maar voor het stylen van de kamer, heb je dan weleens aan posters gedacht? Een poster past eigenlijk prima in iedere kamer, of dat nu thuis is of op kantoor. Er is een geweldig ruime keuze in verschillende posters voor alle kamers van het huis en kantoorruimtes.

Wat past in welke ruimte?

Er zijn ontzettend veel posters online te bestellen. Eigenlijk is er in ieder thema wel een poster te vinden. Dus om terug te komen op de vraag wat past in welke ruimte? Dat heeft helemaal met het thema van die ruimte te maken. Laten we een paar voorbeelden langslopen.

In een kinderkamers zou je zeker gebruik kunnen maken van posters. In een kinderkamer van een meisje past ongetwijfeld een geweldige poster van Frozen. Ben je op zoek naar iets voor een stoere jongen, dan kun je de kamer helemaal afmaken met een poster van Cars, Paw Patrol of iets vergelijkbaars waar hij helemaal gek van is.

Wil je in de keuken of eetkamer gebruik maken van posters om de ruimte net even dat extraatje te geven? Ook daar is er ongetwijfeld genoeg keuze als het gaat om een passende poster. Wat dacht je van een poster met een kop koffie erop of een plaat van een Amerikaanse diner.

Heb jij een game of film kamer in huis? Hoe gaaf is het dan om daar posters op te hangen van verschillende film posters of game posters. Misschien ben je wel helemaal fan van Harry Potter of wil je er juist wat posters ophangen van klassiekers als Scarface, Jaws en Back to the Future. Op die manier krijgt de kamer wat extra sfeer, en is het direct duidelijk waar je de kamer voor gebruikt. Ongetwijfeld zullen je vrienden enthousiast reageren, volgende keer als ze films bij je komen kijken.

In een huiskamer wil je het ongetwijfeld wat rustiger houden. Denk daar dan eens aan een abstracte poster of een poster met een mooie natuurfoto. Voordeel van een poster, het is niet de duurste oplossing die er is. Dat maakt dat je er ook voor kunt kiezen om de posters nog eens te wisselen. Hoe gaaf is het om per seizoen een andere poster in de huiskamer te hangen?

Start binnenkort met het ophangen van posters

Hopelijk hebben we je met dit artikel kunnen inspireren. Om terug te komen op onze vraag, past een poster in ieder interieur? Ja, zeker weten! We hebben je enkele voorbeelden gegeven, maar ga ook vooral zelf creatief aan de slag met posters. Je kunt posters in verschillende formaten vinden, ze zijn er in liggende en staande varianten en je kunt ze wel of niet inlijsten.

Zo weet je zeker dat je altijd een poster vindt, die precies voldoet aan je wensen en die past in ieder interieur. Of het nu thuis is of op kantoor, je kunt eigenlijk vandaag nog aan de slag gaan met posters om een ruimte helemaal af te maken!

Foto: StockSnap/Pixabay