Prijsplafond energie is per maand: verkapt sociaalkredietsysteem?

GRONINGEN – Het prijsplafond voor energie blijkt een dooie mus. Het plafond blijkt namelijk niet per jaar te worden berekend, maar per maand. Wat betekent dat?

Per maand is er een limiet ingesteld voor de hoeveelheid gas (m3) en elektra (kWh) dat je tegen het gereduceerde tarief mag gebruiken. Wat betekend dat? Stel, we nemen de maand januari van 2023: je mag dan 221 m3 gas verbruiken en 339 kWh aan stroom. Heb je meer verbruikt? Dan betaal je de hoofdprijs voor de m3’s en kWh’s die je erboven zit. Nou, voor gas gaat dat misschien nog wel. Maar als we kijken naar stroom in de maand juni…

Maximaal verbruik per maand

In de hele maand juni mag je niet meer dan 159(!) kWh verbruiken om voor de lagere tarieven in aanmerking te komen. Verbruik je meer, dan betaal je de jackpot voor alles boven die 159 kWh. Nou denk je natuurlijk: als ik een maand onder het limiet zit, dan heb ik dat extra voor de volgende maand. Helaas! Die vlieger gaat niet op. De limieten zijn vastgesteld per maand. Zo kan het dus gebeuren dat je slechts 1.200 m3 aan gas in een jaar verbruikt, maar toch de extreem hoge tarieven betaalt omdat je in één of meerdere maanden boven de gestelde limiet voor die maand(en) zit.

Start van social credit systeem?

Als het goed is krijg je in januari van je energieleverancier de definitieve limieten die per maand mag verbruiken. Volgens een berekening komt dit neer op een maximaal verbruik, zoals aangegeven in de onderstaande tabel. Maar waar lijkt dit op? Precies! Een sociaalkredietsysteem voor het monitoren, beoordelen en bijsturen van individueel gedrag. Zet de (elektrische) kachel dus alvast maar een standje lager. En de airco kun je helemaal vergeten. In de zomer zit je namelijk alleen met je koelkast al boven het gestelde limiet… Kortom, het energie prijsplafond is een wassen neus. En met de energiebelasting die omhoog gaat van 9% naar 21% is het niets minder dan een sigaar uit eigen doos.

Prijsplafond limieten per maand

Maand Gas Elektra Januari 221 m3 339 kWh Februari 188 m3 280 kWh Maart 159 m3 267 kWh April 86 m3 207 kWh Mei 35 m3 181 kWh Juni 19 m3 159 kWh Juli 17 m3 161 kWh Augustus 17 m3 176 kWh September 24 m3 199 kWh Oktober 81 m3 266 kWh November 147 m3 306 kWh December 207 m3 356 kWh

Video

Foto: Katrina_S/Pixabay