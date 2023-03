Privacy in de tuin met een schutting van hout of bamboe

GRONINGEN – De lente komt steeds dichterbij, wat betekent dat de warme dagen weer op komst zijn. We vinden het heerlijk om dan lekker in de tuin te kunnen zitten onder het genot van een goed boek of een fris drankje. De kinderen kunnen lekker spelen in het gras of op de trampoline en er kan vaker bezoek langskomen, omdat de avonden natuurlijk langer zijn. Voor al dit vermaak in de tuin wil je waarschijnlijk wel de nodige privacy hebben. Het kan vervelend zijn als je weet dat andere mensen je kunnen zien zitten. Dan zit je misschien toch net niet helemaal op je gemak in de tuin. Je kunt er daarom voor kiezen om dit jaar een houten of bamboe schutting te laten plaatsen. Dit is een schutting die ervoor zal zorgen dat je de privacy krijgt die je graag wilt. Kies bijvoorbeeld voor een bamboe schutting of een schutting van hout.

Voordelen van een bamboe schutting

Bamboe schuttingen zijn al jaren één van de populairste schuttingen. Dit komt doordat het materiaal veel voordelen heeft ten opzichte van andere schuttingen. Zo is bamboe bijvoorbeeld een erg duurzaam materiaal. Een schutting van bamboe zal dan ook jarenlang meegaan. Daarnaast groeit bamboe erg snel, waardoor het een milieuvriendelijk materiaal is. Het kan namelijk in één dag een meter groeien, waardoor de voorraad nooit op zal raken. Een ander voordeel van het materiaal dat hieruit voorkomt, is dat de kosten relatief laag zijn in vergelijking met andere houtsoorten. Kijk maar eens bij het assortiment van bedrijven als Bamboo Import.

Voordelen van een houten schutting

Naast bamboe zijn er nog meer soorten houten schuttingen. De populairste soorten zijn hardhout, Douglas hout en composiet. Het voordeel aan houten schuttingen is dat ze eveneens jarenlang mee kunnen gaan. Afhankelijk van het soort hout waar de schutting van gemaakt is, kan het wel nodig zijn dat je het hout af en toe moet oliën om de kleur te waarborgen. Het fijne aan een houten schutting is dat ook deze enorm goede privacy biedt. Je kunt kiezen voor standaard tuinschermen, maar je kunt de planken ook eventueel zelf plaatsen, zodat je het geheel naar wens kunt samenstellen.

Welke schutting past bij mijn tuin?

Schuttingen zijn er dus in allerlei houtsoorten, maten, patronen en kleuren. Je kunt daarom zeker een schutting vinden die aansluit op jouw eisen en wensen. Als je in de tuin graag een warme, uitnodigende sfeer wil creëren, kun je kiezen voor bamboe of Douglas. Houd je wat meer van een moderne uitstraling? Dan is hardhout of composiet wellicht aan te raden.

Foto: hillofthirst/Pixabay