PVC vloer kiezen: tegelmotief, visgraat, marmer- of houtlook?

GRONINGEN – Een PVC vloer is een populaire keuze voor vloerbekleding in een woning of bedrijfspand. Naast de specifieke eigenschappen van PVC dat een vloer van dit type zo aantrekkelijk maakt, speelt ook de keuzemogelijkheid een grote rol: van marmer- en houtlook tot visgraat- en tegelmotief. Uit welke soorten PVC vloeren kun je vandaag de dag allemaal kiezen?

De laatste tijd lijken vooral visgraatvloeren en vloeren met Hongaarse punt designs helemaal opnieuw populair te zijn geworden. Niet alleen zien deze vloeren er vandaag de dag weer strak en modern uit, maar ze laten een ruimte ook aanzienlijk groter ogen. De patronen geven namelijk net een andere uitstraling aan het interieur dan een gewone vloer zonder patroon. En misschien wel het grootste voordeel is dat al deze vloeren tegenwoordig enorm eenvoudig te leggen zijn als PVC click vloer.

Wat is een PVC click vloer?

Een PVC click vloer is een vloer die je simpelweg in elkaar klikt. Steeds meer mensen lijken dan ook voor zo’n vloer te kiezen in hun woning. En door deze stijgende populariteit zijn er steeds meer soorten click vloeren verkrijgbaar. Het meest bekende type clickvloer is waarschijnlijk de PVC vloer met houtlook. Dat is een vloer gemaakt van PVC die eruit ziet als een houten vloer. PVC vloeren met houtlook zijn niet alleen erg mooi, maar ook makkelijk te onderhouden. Je hebt namelijk niet het bijbehorende onderhoud van hout. Ook stralen ze luxe uit, des te meer als je de houtlook combineert met materialen zoals ijzer of staal. Maar ook de groene tinten van planten gaan goed samen met een houtlook vloer.

PVC tegelvloer: click of plak?

Het is niet alleen mogelijk om een houten vloer na te bootsen met PVC, want naast de houtlook kun je kiezen voor een visgraatmotief, een design in Hongaarse punt of een PVC tegelvloer. Het voordeel van PVC is dat het in vrijwel elk design te maken is, waardoor je ook de look-and-feel van een tegelvloer kunt realiseren zónder dat je daadwerkelijk een tegelvloer legt. Een tegelvloer voelt bijvoorbeeld al snel koud aan, terwijl een tegelvloer van PVC juist warmte vasthoudt. Als je graag een tegelvloer van PVC wilt, kun je kiezen uit click PVC of plak PVC. Welke soort je nodig hebt, hangt af van de ondergrond. Een plakvloer heeft een geëgaliseerde ondergrond nodig en een clickvloer niet.

Welke soort past het beste bij mijn interieur?

Zoals je merkt, zijn er veel mogelijkheden voor PVC vloeren. Het is simpelweg een ideaal materiaal dat amper onderhoud vergt, relatief goedkoper is dan andere vloeren en ook nog eens lang meegaat. Je kunt tegenwoordig uit veel soorten PVC vloeren kiezen, maar het belangrijkste is en blijft je eigen persoonlijke smaak. Kijk daarom ook eens in de rubriek Wonen om inspiratie op te doen.

Foto: Pexels/Pixabay