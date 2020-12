Rioolproblemen in tijden van corona

GRONINGEN – Nederland heeft een geweldig rioolstelsel, een van de beste ter wereld. Ons riool kent een totale lengte van 126.000 kilometer en 100 procent van de Nederlandse bevolking is erop aangesloten. Iedereen dus. Toch doen we er verstandig aan ons riool niet voor lief te nemen. In de herfst krijgt ons riool het al zwaarder te verduren, door meer dan gemiddelde regenval, maar in deze tijden van corona krijgt het ook nog eens een hausse aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen en -producten te verwerken.

De meeste mensen weten het wel. Mondkapjes horen niet in het toilet. Het is gemakkelijk, want doorspoelen en weg ermee, maar net als tampons en maandverband kunnen mondkapjes afvoerbuizen verstoppen en dan heb je ineens een rioolprobleem. Toch zijn er mensen die het doen. Vaak zijn het mensen die het toilet, maar ook de gootsteen gebruiken als (tweede) afvalbak. Rioolspecialisten komen werkelijk de gekste dingen tegen bij verstoppingen. Van mobiele telefoons tot speelgoed en van handdoeken tot kattenbakvulling.

Vervuiling en rioolverstopping

Maar mondkapjes die via het toilet in de afvoeren en vervolgens het rioleringsstelsel terechtkomen, dat is één ding. Maar kijk eens rond op straat. In de berm, in plantsoenen, naast afvalbakken en soms gewoon gewoon midden op het plein: overal zie je wel mondkapjes liggen, naast alle andere afval dat al dan niet per ongeluk op straat belandt. Met name in de grote steden slaat de vervuiling keihard toe. Dan kun je daar je schouders over ophalen, dat wordt anders als thuis ineens rioolwater terug naar binnen komt, veroorzaakt door een rioolverstopping. Dan piep je wel anders.

Problemen bij waterzuiveringsinstallaties

Mondkapjes horen in de afvalbak. Bewaar ze tot thuis en gooi ze daar weg. Valt er een uit je handen, ga er achteraan en laat het niet verwaaien. Mondkapjes zijn niet goed voor het milieu, zorgen voor landschapsvervuiling en een groot deel belandt vroeg of laat in het rioleringssysteem, waardoor ook de waterzuivering in de problemen kan komen. Directeur Hugo Gastkemper van de overkoepelende stichting RIONED voor stedelijk waterbeheer, vertelt waarom: “Mondkapjes, maar ook handschoenen en vochtige doekjes komen vast te zitten in de pompen die het afvalwater naar de zuiveringsinstallaties pompen. Ook bij waterzuiveringsinstallaties lopen machines vast en dat zorgt voor de nodige schade.”

Behalve mondkapjes, horen ook vochtige doekjes, tampons, maandverband, condooms en andere beschermingsmiddelen niet thuis in het toilet. Ze zorgen vroeg of laat voor verstoppingen in het riool, thuis of in de gemeentelijke riolering. Als daardoor het afvalwater niet meer weg kan lopen, hebben we een probleem. Zeker in deze tijd waarin we extra onze handen wassen.

Laat een rioolprobleem door een professional oplossen

Mocht het je toch overkomen, zo’n verstopping, dan vind je via Rioolprobleem Kwijt snel en simpel een rioolspecialist bij jou in de buurt. Een verstopping kan altijd plaatsvinden, ook zonder dat je er zelf debet aan bent. Bij een verzakking buiten bijvoorbeeld, waardoor rioleringsbuizen breken, of gewoon door de opeenhoping van vuil. Is je sifon niet verstopt, staak dan verdere pogingen om het zelf op te lossen. Alle chemische producten om verstoppingen op te lossen werken vaak niet of maar voor een kortstondige periode.

Een rioolspecialist werkt niet met die middelen. Hij gaat op zoek naar de oorzaak van en doet niet aan symptoombestrijding. Hij weet namelijk dat je de bron van de verstopping op moet lossen, want anders zit je vroeg of laat weer in de problemen. Jouw lokale vakman vindt die oorzaak en lost het rioolprobleem definitief op, waardoor jij weer kunt genieten van goed functionerende sanitaire voorzieningen, zoals je dat gewend bent. Zoals we dat gewend zijn in ons land met zijn fantastische rioleringsstelsel. Laten we er zuinig op zijn.

Foto: mohamed_hassan/Pixabay