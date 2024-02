Ruim 2.300 huurders in Groningen krijgen gratis energiedisplay

GRONINGEN – GeWOON Groen start met een proef om te achterhalen hoe het huurders bevalt om live inzicht te krijgen in hun energieverbruik. In totaal krijgen ruim 2.300 huishoudens van de samenwerkende woningcorporaties Acantus, Groninger Huis, Wierden en Borgen, Wold & Waard en Lefier het aanbod om een gratis energiedisplay in huis te halen.

De komende tijd worden huurders die in aanmerking komen voor de proef door de eigen woningcorporatie benaderd. De proef duurt ongeveer een half jaar en stopt rond de zomer. “Er is geen addertje. Huurders krijgen het display van ons. Ook wanneer de proef is geëindigd mogen zij deze houden. We vragen deelnemers alleen op drie momenten een korte vragenlijst in te vullen. Geen ingewikkelde kost met cijfers, maar vragen die ons helpen om vast te stellen of huurders het gevoel hebben dat ze door het energiedisplay bewuster omgaan met hun energieverbruik en dat het hen helpt om op de energierekening te besparen”, aldus Rolf Koops (projectdirecteur GeWOON Groen).

Jessica Katuin (foto), een huurder van Woonstichting Groninger Huis, is één van de deelnemers. Vandaag wordt het energiedisplay in haar huis in Muntendam aangesloten. “Sinds ik op mezelf woon en zelf natuurlijk de energierekening betaal, ben ik al wel iets bewuster met mijn energieverbruik bezig. Niet onnodig deuren open laten staan of apparaten die ik toch niet gebruik in het stopcontact laten zitten, dat soort dingen. Maar eigenlijk heb ik geen idee wat ik daadwerkelijk op een dag verbruik. Daar hoop ik met het display achter te komen.”

Live inzicht in energieverbruik

Huurders kunnen op het display live zien wat een bepaalde handeling, zoals het aanzetten van de vaatwasser doet, met hun energieverbruik. Bij de helft van de deelnemers delen de corporaties een doe-boekje uit. Hiermee kunnen gezinnen spelenderwijs energieslurpers in huis opsporen.

Rolf Koops: “Energiedisplays hebben zich al lang bewezen dat blijkt ook uit meerdere onderzoeken. Dat willen we met deze proef dan ook niet aantonen. Wij zijn vooral benieuwd of dit een methode is die onze huurders aanspreekt. Als dat het geval is, willen we het graag aan meer bewoners aanbieden.” Koops benadrukt dat het display zelf geen energie bespaart. “Het display helpt huurders door te laten zien hoe ze kunnen besparen. Door het gedrag hierop aan te passen, kan een huishouden op jaarbasis al snel € 100,- (met ca. 65 m³ aardgas per woning) besparen.”

